“Coronavirus is like pasta, the chinese invented it but the italians will spread it all over the world“, ovvero “Il coronavirus è come la pasta, i cinesi l’hanno inventata ma gli italiani la diffonderanno in tutto il mondo”. Lo ha scritto il regista cinese Ai Weiwei sul suo Instagram. Weiwei firma la regia della ‘Turandot’ la cui messa in scena all’Opera di Roma è stata sospesa causa Coronavirus. Sul suo social Weiwei ha postato anche un’animazione con immagini di virus e la musica della morte di Liù nella ‘Turandot’, ultimo brano dell’opera scritto da Puccini prima di morire. La ‘Turandot’ venne poi completata da Franco Alfano.

