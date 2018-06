“Abbiamo creato un luogo bello, dove la gente si sente bene e attraverso la bellezza e dove si ricostruisce la dignità delle persone: io penso che entrare in una porta come quella disegnata per noi da Mimmo Palladino o sedersi sotto gli affreschi di Cucchi, sia una cosa meravigliosa. Milano è stata l’esempio. Ha messo la prima pietra e da lì tutto il modo creativo e sensibile, che crede nell’ospitalità e nella convisione, mentre tutti chiudono le porte, noi le apriamo e facciamo entrare tutti. E questo secondo me è il nostro messaggio più forte”.

Milano: Bottura accende le cucine, apre la mensa-gioiello dei poveri

Così Massimo Bottura, il grande chef, ha spiegato il senso dell’operazione Refettorio ambrosiano, aperto tre anni fa in piazza Greco, per lanciare un messaggio contro lo spreco alimentare e la povertà. Erano i giorni di Expo e Bottura, con Davide Rampello della Triennale, chiamò a raccolta una cinquantina di altri chef stellati, oltre ai più bei nomi del design e dell’arte, per avviare e allestire il salone dell’ex teatro della chiesa di Greco destinato a diventare una mensa dei poveri, l’eredità di Expo per la città.

Nella periferia di Greco è nato un refettorio che dai tempi di Expo rielabora e recupera gli scarti alimentari di imprese, grande distribuzione e anche dell’Ortomercato. A tavola tutte le sere siedono circa 100 ospiti scelti fra gli utenti dei servizi della Caritas Ambrosiana, senza fissa dimora, anziani, persone con vari tipi di disagio, migranti e rifugiati: in totale oltre 800 persone che hanno avuto la possibilità di cenare in questo spazio per un periodo di alcuni mesi nell’ambito di un programma di reinserimento sociale. E sfidando le ire di alcuni abitanti del quartiere, l’iniziativa della Curia assieme al Comune di Milano, ha preso il volo. Nel terzo anniversario dall’apertura, oggi Bottura partecipando alla festa, ha detto: “Qui gli scarti alimentari diventano un’opportunità e nella bellezza diamo accoglienza alle persone: a Milano c’è il primo e il più bello al mondo dei miei refettori aperti in tutto il mondo”.

Davide Rampello ha aggiunto: “Il design messo a servizio dell’accoglienza è progetto e cultura della condivisione. Qui ci si alimenta in modo fisico, ma anche spirituale e culturale”. Al Refettorio infatti da tre anni, oltre alla mensa dei poveri ci sono ogni settimana iniziative culturali e artistiche aperte a tutta la città. Alla festa di “compleanno” del Refettorio l’assessore alle Politiche sociali del Comune Pierfracesco Majorino ha lodato la scelta di “costruire un luogo dove si tengono assieme tutte le differenze della città senza relegare in un ghetto chi è in difficoltà”. Il direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti ha spiegato che al refettorio sono state recuperate e riutiizzate in tre anni 1600 tonnellare di cibo che altrimenti sarebbe stato scartato.