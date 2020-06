Kim Kardashian per chi non lo sapesse sta per diventare un’avvocatessa e no, non è un pesce d’aprile e no, non ha neanche una laurea in legge ma questo negli Stati Uniti d’America non sembrerebbe essere un problema.

Ci sono infatti ben quattro stati in America (fra cui la California) in cui per diventare avvocato basta lavorare per quattro anni in uno studio legale, sostenendo infine l’esame per l’abilitazione. Cosa che potrà fare Kim Kardashian nel 2022, diventando così a tutti gli effetti un avvocato.

Da un po’ di tempo ha infatti debuttato un nuovo reality dal titolo Kim Kardashian West: The Justice Project, in cui la nostra adorata Kim collabora con uno studio legale in cui tenta di far scarcerare ergastolani. E ci riesce pure. Fra i casi più celebri Momolu Stewart (condannato all’ergastolo per omicidio ed ora in libertà vigilata) e Alice Marie Johnson, condannata a vita per spaccio di droga, un caso risolto da Donald Trump che le ha concesso la grazia dopo aver ricevuto una visita da Kim Kardashian in persona.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Forte di un gran successo mediatico, Kim Kardashian West: The Justice Project ora diventerà un podcast su Spotify in cui Kim Kardashian parlerà proprio di errori giudiziari e cose simili.

In America tutto è possibile, pure ottenere la grazie per merito di Kim Kardashian.