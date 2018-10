Il Real spinse Ronaldo a pagare Mayorga

(Afp)

Sarebbe stato il Real Madrid a convincere Cristiano Ronaldo a siglare il patto di riservatezza con la modella americana Kathryn Mayorga che lo accusa di violenza sessuale. E’ quanto sostiene il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’.

Il giocatore sarebbe dunque stato contrario a corrispondere i 375mila dollari alla modella per l’episodio avvenuto in un hotel di Las Vegas 9 anni fa mentre il club madridista avrebbe spinto per l’accordo per evitare una ricaduta negativa sull’immagine del club.

Ricostruendo la serata il quotidiano lusitano afferma che dopo la presunta violenza sessuale in hotel Ronaldo e la Mayorga sarebbero tornati in discoteca. Questo particolare fa parte di alcuni elementi su cui la difesa del giocatore punta per smontare l’impianto accusatorio.