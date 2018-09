E’ svanito nel nulla Gaetano Fagone, il bracciante agricolo di 52 anni, da venerdì sera in fuga da Palagonia dopo avere volontariamente investito con l’auto del padre alcuni vicini di casa e averne uccisa una, Maria Napoli di 87 anni. Per tutta la notte, quella passata è la seconda, i carabinieri hanno battuto le campagne del calatino partendo sempre dalla casa rurale in contrada “Tre Fontane” luogo nel quale Fagone ha abbandonato la fiat Punto di colore grigio del padre, utilizzata per investire i suoi vicini di casa.

L’attività di perlustrazione e di ricerca adesso è concentrata nella zona periferica del paese ed è stata estesa fino al confine con Militello Val di Catania. In azione ci sono due gruppi dei ‘Cacciatori Sicilia’, cani molecolari e militari dell’Arma che presidiano i punti di accesso del centro cittadino. Al momento gli investigatori escludono che l’uomo possa avere compiuto un gesto estremo, ma ritengono abbia trovato un nascondiglio: in paese a Palagonia Fagone viene definito un ‘lupo’ per la sua capacità di adattarsi ai luoghi impervi e a condizioni estreme. Ai militari non è arrivata alcuna segnalazione da parte di terze persone sull’avvistamento dell’uomo.

Non c’è un movente nella follia omicida di Fagone che venerdì sera aveva cenato con la ex moglie dalla quale si era separato nel 2015 e con l’anziano padre malato che in passato aveva minacciato per avere i soldi della pensione. Poi è uscito di casa, ha accompagnato la sua ex e al ritorno ha messo in scena quella folle corsa che si è conclusa con il ferimento di sette persone e la morte di Maria Napoli che al banchetto davanti a casa sua era seduta a capotavola. Con i vicini pochi screzi, qualche rimprovero, ma nulla di serio. Anche se in paese dicono che Fagone odiava le risate dei vicini, e le tavolate in strada nelle sere di agosto divenute un habitué. Venerdì sera, senza un perché, al volante della Punto ha percorso la strada in discesa. Ha investito per poi replicare due volte con l’auto, gettando a terra i vicini come fossero birilli. Poi di lui più nulla.