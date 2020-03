J-Ax partecipa alla Covid Freestyle Challenge: ecco il freestyle del rapper ex Articolo 31, che è stato sfidato da Alfa.

Continua sui social la sfida tra rapper a colpi di rime. Lanciata da Emis Killa, che per primo ha pubblicato il suo Covid Freestyle, ben presto la challenge si è allargata a macchia d’olio, fino ad arrivare a coinvolgere un big come J-Ax.

L’ex rapper degli Articolo 31 è stato chiamato in causa da un giovane rapper emergente, Alfa, che gli ha chiesto di pubblicare il suo freestyle sul Coronavirus. E l’artista di ReAle non ci ha pensato due volte!

J-Ax: Covid Freestyle

La Covid Freestyle Challenge di Emis Killa continua, ed è arrivata anche J-Ax. Il rapper sui social ha pubblicato la sua versione del freestyle, accompagnandolo con questa caption:

“Ecco a voi il mio Covid-19 Freestyle Rap n’ Roll. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti e ricordatevi #iorestoacasa. Ringrazio Alfa per la nomina e Emis Killa per aver fatto partire questa iniziativa e a mia volta chiamo a rappare Marracash, Fabri Fibra, Jake La Furia e Grido. Spaccate tutto!“.

Risponderanno alla sua sfida altri Big come Marra, Fibra, Jake e il fratello Grido?



J-Ax

Il freestyle di J-Ax sul Coronavirus

Nel suo freestyle il rapper ex Articolo ha iniziato parlando dei ‘furbi’ che continuano a uscire di casa infrangendo le regole, magari portando dieci volte il cane a passeggio.

Un comportamento meschino che merita di essere denunciato. Anche perché il sacrificio che ci è chiesto non è così grande. Da questa reclusione abbiamo tutti da imparare:

“Mo ci toccherà imparare la paura della fine e della fame, come nei paesi in guerra ai quali chiudevamo il mare. Dopo capiremo chi se la dà a gambe, visto come scappavamo sopra gli interregionali. Capiremo un po’ di più chi è dietro le sbarre, adesso che siamo tutti ai domiciliari“.

Un freestyle che ha entusiasmato tanti suoi fan e anche colleghi, tra cui anche il vecchio compagno di merende DJ Jad, che gli ha scritto: “Sei sempre al top“.

Di seguito il post con il video: