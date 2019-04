Nipsey Hussle è morto: il rapper, 33 anni, è rimasto coinvolto in una sparatoria a Los Angeles. Sconvolta Rihanna: “Tutto questo non ha senso“.

È morto Nipsey Hussle, rapper americano di 33 anni. L’artista è rimasto ucciso durante una sparatoria a Los Angeles. Un episodio che farà riaccendere le grandi polemiche sull’uso delle armi in America.

In passato membro di una gang del suo quartiere, in questi ultimi tempi ra coinvolto in un progetto per il sociale nelle zone più complicate di Los Angeles. L’artista è arrivato già morto in ospedale, dopo essere stato colpito da numerosi proiettili.

A ucciderlo sarebbe stato un uomo di fronte al negozio di vestiti di proprietà del rapper, in un quartiere di South Los AngelesL’aggressore si sarebbe poi allontanato a bordo di un’automobile.

È morto Nispey Hussle: chi era il rapper

Ermias Asghedom, questo il suo vero nome, era nato a Los Angeles il 15 agosto 1985. Cresciuto nel distretto di Crenshaw, poco lontano dalla zona dove aveva aperto il negozio di vestiti, è stato membro durante l’adolescenza della gang Rollin 60’s Neghborhood Crips.

Grazie a questa esperienza si era appassionato all’hip hop, soprattutto al gangsta rap della West Coast, e ha iniziato a produrre diversi mixtape che hanno ottenuto successo e applausi anche da artisti importanti come Jay-Z.

Il suo primo album, Victory Lap, era uscito nel 2018, debuttando subito al quarto posto in classifica e ottenendo una nomination ai Grammy per il Miglior album hip hop. Un astro nascente, dunque, la cui parabola è stata interrotta proprio mentre iniziava a brillare.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/nipseyhussle/

Nispey Hussle: il dolore dei colleghi

Immediate le condoglianze alla famiglia da parte del sindaco di LA, Eric Garcetti, che ha evidenziato come la città sia stata colpita dalla violenza e dall’uso senza senso delle armi.

Anche le più grandi star del rap hanno omaggiato la memoria del giovane collega, da Snoop Dogg a Drake, mentre Rihanna ha twittato un messaggio carico di dolore: “Questo non ha alcun senso! La mia anima è sconvolta! Dio possa far riposare in pace il suo spirito e confortare tutte le persone che amava. Mi spiace così tanto che tutto ciò sia accaduto a te“.

Di seguito il video di Racks in the Middle, uno dei successi di Nispey Hussle:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/nipseyhussle/