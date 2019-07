Rocco Hunt lascia la musica. Il rapper ha annunciato il suo ritiro con un lungo messaggio su Instagram: sarà tutto vero?

“Mollo tutto“. Con queste parole Rocco Hunt ha spezzato il cuore a migliaia di fan in tutta Italia. Il rapper campano ha infatti annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. Un ritiro che potrebbe (o almeno dovrebbe) essere temporaneo, ma che sorprende e spiazza non poco.

Il rapper ha voluto condividere questa sua decisione con i fan attreverso un lungo messaggio su Instagram, e ha subito ricevuto la solidarietà di molti amici musicisti. Ma c’è anche chi crede che possa essere una strategia per anticipare l’uscita di un nuovo lavoro…

Rocco Hunt si ritira: il messaggio del rapper su Instagram

“Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà“. Con queste parole ha rotto il ghiaccio Rocco Hunt nel suo messaggio su Instagram. Un messaggio apparso su un profilo d’improvviso svuotato da ogni contenuto.

L’artista prosegue dicendo che per anni ha promesso ai fan un nuovo album (l’ultimo, SignorHunt), risale al 2015, salvo dover posticipare la pubblicazione per un motivo o un altro. E questo non gli sta più bene.

Il rapper che ha vinto per primo Sanremo, anche se nella categoria Nuove Proposte, ha quindi aggiunto di essere grato ai fan per averlo fatto sentire a casa ovunque. Il loro affetto gli mancherà, ma la sua decisione pare irremovibile: “Non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me“.

Sono troppe le pressioni che lo stanno affliggendo negli ultimi mesi. In questo modo l’artista non se la sente più di andare avanti: “Forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica“.

Ecco il lungo messaggio di Rocco Hunt su Instagram:

Le reazioni degli amici al ritiro di Rocco Hunt

L’improvviso ritiro di Rocco Hunt ha spiazzato non solo i fan, ma anche molti dei suoi amici. Tra i primi a commentare il suo post ci sono stati i Boomdabash, con cui era tornato a Sanremo nel 2019. D’altronde, è uno degli autori della celebre Per un milione, a dimostrazione di come la vena artistica non sia esaurita.

“Fratello esci sta bomba! La musica è di tutti e tutti hanno bisogno della tua musica“, ha scritto la formazione salentina, invitando platealmente Rocco a pubblicare il suo nuovo album in altra maniera. Anche Benji e Fede, in maniera separata, hanno risposto al suo messaggio, invitandolo a non mollare e incoraggiandolo.

C’è poi chi, come Nino D’Angelo, casca dalle nuvole come un qualunque fan, e chiede a Rocco cosa sia successo. E chi invece, come Francesco Facchinetti, invita l’artista a prendersi il suo tempo.

Ma tra i fan ‘comuni’ c’è una grande divisione: alcuni credono che sia tutta una trovata ‘pubblicitaria’ per creare hype attorno alla nuova uscita, altri sono disperati per la fine prematura della sua carriera. Quale sarà la verità?