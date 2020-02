Il racconto della finale del Festival di Sanremo 2020: ecco chi ha vinto la 70esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana.

Ci siamo. Dopo quattro serate lunghissime e tremendamente kitsch, culminate nella clamorosa e patetica lite in diretta tra Morgan e Bugo, il Festival di Sanremo 2020 è giunto all’ultima serata.

Ecco il racconto di una finale tanto attesa e pronta a fare la storia della kermesse, al termine di un’edizione che rimarrà impressa nella memoria di molti, nel bene e nel male.

Sanremo 2020: la finale



Oggi il programma è, come di consueto, lunghissimo. Ma attenzione perché in conferenza stampa Amadeus ha dato la migliore delle notizie: le 23 canzoni in gara (dopo l’esclusione di Bugo e Morgan) non potranno essere presentate oltre l’1 di notte.

Questa la scaletta:

Michele Zarrillo, Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Alberto Urso, Diodato, Marco Masini, Piero Pelù, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, junior Cally, Tosca, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Francesco Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Elettra Lamborghini, Rancore.

Gli ospiti musicali attesi sul palco sono, oltre a Tiziano Ferro, i Gente de zona, e soprattutto Biagio Antonacci, che proporrà un medley dei suoi successi.

Spazio inoltre anche per il vincitore della categoria Nuove Proposte, Leo Gassmann.

Di seguito la scaletta delle canzoni che Ferro ci proporrà stasera:

