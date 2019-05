Amici 2019, la finale: il vincitore della diciottesima edizione e il trionfatore nella categoria ‘sconfitta’ del talent di Maria De Filippi.

Come da pronostico, la finale di Amici 2019 ci ha regalato il vincitore più atteso: Alberto Urso. Il cantante lirico siciliano si è aggiudicato la coppa e un premio da 150mila euro in gettoni d’oro. Nella sfida conclusiva, il giovane tenore si è dovuto sfidare con Giordana, arrivata seconda a un passo dal rivale.

Nella categoria danza, invece, a vincere è stato Rafael Quenedit, vera rivelazione di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Ecco cos’è successo durante la finale.

Amici 2019: la finale

La finale, che vedeva come giudici speciali Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Ilary Blasi, si è aperta con l’ingresso del vincitore dello scorso anno, Irama.

Dopo il primo giro di sfide, il pubblico decide di eliminare Rafael. La votazione finale della giuria spiazza però tutti, e ‘fa fuori’ Vincenzo, che arriva dunque quarto in questa edizione.

Si prosegue con altre esibizioni appassionanti. Al termine di questa seconda manche, a essere eliminato è stato Rafael, che conquista comunque la vittoria nella categoria danza. La sfida finale è dunque un uno contro uno tra i due favoriti: Alberto e Giordana.

I cantanti si alternano e si sfidano a colpi di note, alzando il livello performance dopo performance. C’è tempo ancora per un nuovo ingresso di Irama, che presenta il suo ultimo singolo. Arriva quindi il momento della classifica finale: vince l’edizione 18 di Amici… Alberto Urso!

I premi dei vincitori

Grandissima soddisfazione per il talento messinese, dato per favorito fin dall’inizio della sua avventura. Giordana può comunque consolarsi con il premio della critica TIM, valevole 50mila euro in gettoni d’oro. Stesso valore per il premio al vincitore della categoria danza, Rafael Quenedit.

Le soddisfazioni per il ballerino non finiscono qui: potrà lavorare infatti al prossimo spettacolo del coreografo Giuliano Peparini con l’étoile Eleonora Abbagnato.

Alberto Urso, dal canto suo, si è portato a casa invece anche il premio TIM, da ben 30mila euro di valore. Un vero trionfo per un artista la cui carriera potrebbe ripercorrere le orme de Il Volo.

