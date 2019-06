The Voice of Italy 2019, la finale: ecco cosa è successo nell’ultima puntata del talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura con Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio.

The Voice of Italy 2019 è arrivato all’atto conclusivo. Il talent di Rai 2, in un’edizione rinnovata e quasi rivoluzionata da Simona Ventura, ha mantenuto le aspettative mostrandosi in crescita in termini di ascolto rispetto alla scorsa edizione.

Nel corso della finale saranno ospiti Arisa, Lizzo, Holly Johnson, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy.

The Voice 2019: la finale

Tutto pronto per la finale. I quattro finalisti di questa edizione sono Diablo per il Team Morgan, Miriam Ayaba per Elettra Lamborghini, Brenda Carolina Lawrence per il Team Gué Pequeno e Carmen Pierri per il Team Gigi D’Alessio.