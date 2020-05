“Io sono in terapia intensiva da 37 anni e una cosa del genere non l’ho mai vista in vita mia. Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastità tale da spargere infinito dolore e disperazione, non l’ho mai vista. Adesso tutti quelli che fanno i sapientoni, usando espressioni del tipo ‘lo sapevo’ o ‘l’avevo detto’, in realtà, come me, neanche loro si aspettavano una malattia di queste proporzioni”. E’ la testimonianza di Giorgio Berlot, docente di anestesia e Rianimazione all’Università di Trieste e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’spedale Cattinara del capoluogo friulano, raccontata a Interris.it. Quello di Berlot è stato un viaggio “straziante nel cuore dell’ospedale”, quel luogo dal quale troppe persone a causa del coronavirus “non sono mai tornate indietro: la terapia intensiva”.

Fonte