A un anno di distanza dal debutto negli Stati Uniti, arriva in Italia, dal 4 marzo, in prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky), ‘Punk’, la serie prodotta dall’ex frontman degli Stooges Iggy Pop che esplora i vari aspetti della scena degli inizi del movimento: il contesto storico, la musica, la moda, l’arte, il rapporto tra gli artisti e l’industria discografica, la correlazione tra la musica e la politica e soprattutto gli effetti del punk sulle generazioni future. Ogni episodio si concentra su un’epoca individuale del punk, a partire dal proto-punk degli anni Sessanta fino ai giorni nostri. A produrre la serie insieme a Iggy Pop è stato il suo amico John Varvatos, stilista e super appassionato di musica, che ha lanciato la propria etichetta John Varvatos Records. Lo stilista e produttore ha detto di ‘Punk’: “Esplorare e rivivere la storia del punk è stato un vero e proprio lavoro d’amore per me. La capacità del punk di trascendere generazioni nella sua cultura, musica e stile è una storia che deve essere raccontata”.

