Neymar, decisione entro 48 ore

E’ ancora lunga e vie d’uscita imminenti non se ne vedono. Secondo il sito del quotidiano spagnolo “AS”, la telenovela Neymar ha in programma ancora diverse puntate da registrare nel triangolo Parigi-Madrid-Barcellona. Il club catalano ritiene eccessive le richieste dei parigini per il cartellino del brasiliano, mentre il Real Madrid avrebbe risposto con un secco no alla proposta avanzata dal ds del Psg, Leonardo, che avrebbe voluto inserire nella trattativa Vinicius Junior, giovane talento brasiliano su cui l’ex dirigente del Milan è pronto a scommettere considerandolo, assicura “AS”, l’opposto di Neymar per i comportamenti extra-campo, ritenuti altamente professionali. Nonostante le insistenze del Psg, il Real ha sempre escluso l’attaccante da ogni possibile trattativa. Inoltre, sottolinea il giornale madrileno, Vinicius ha più volte espresso il desiderio di giocare con Neymar, lasciare il Real per fare spazio al suo idolo non è un’opzione che riscuote il suo interesse.

“Dopo quello che è successo domenica scorsa non c’è alcuna possibilità che Neymar resti a Parigi. Il club non ha fatto nulla per evitare la contestazione dei tifosi nei suoi confronti e anzi il giorno successivo ha anche tolto ogni riferimento al brasiliano dai negozi ufficiali”. Queste le parole riportate dal quotidiano francese L’E’quipe e attribuite a una fonte molto vicina a Neymar, più che mai convinto di lasciare il Paris Saint-Germain.

Secondo il ‘Mundo Deportivo” le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per definire il futuro dell’attaccante. Domani sera o al più tardi venerdì, infatti, i presidenti di Psg e Barça si vedranno a Londra dove è in programma una riunione dell’Eca e lì potranno tornare sull’argomento per provare a chiudere il discorso. Al-Khelaifi, come è noto, preferirebbe evitare il ritorno del brasiliano in blaugrana e trattare con il Real Madrid, ma la volontà dell’attaccante è forte e dunque il numero uno del Paris Saint-Germain ha aperto al dialogo col presidente Bartomeu. Restano da definire i contorni economici dell’affare: il Barcellona vorrebbe inserire alcune contropartite tecniche nella trattativa, a partire da Coutinho, mentre il Psg avrebbe chiesto 250 milioni di euro per il cartellino di Neymar.