Il programma del Flowers Festival 2019, l’evento musicale più importante di Collegno, in provincia di Torino: gli artisti, la line up e le date dei biglietti.

Tra gli eventi dell’estate non si può non segnalare il Flowers Festival. Kermesse musicale che si svolge a Collegno, in provincia di Torino, e che lo scorso anno ha ospitato artisti del calibro di Goran Bregovic, Caparezza, Lo Stato Sociale, Coez, Carl Brave x Franco126, Fabri Fibra e anche Sfera Ebbasta.

Una line up davvero straordinaria, ma che non sarà certamente invidiata da quella di quest’anno. Tra gli artisti che hanno già confermato la loro presenza c’è, ad esempio, Joan Baez, che prosegue il suo tour d’addio. Ecco il programma completo dei concerti.

Flowers Festival 2019: la line up, date e artisti

Anche nel 2019 saranno tanti i protagonisti di grido del Flowers Festival, con molti nomi della nostra scena indie, ma anche di altri generi. Il cartellone del programma deve ancora essere completato, ma abbiamo già il nome di molti degli artisti che animeranno la kermesse. Ecco il calendario finora annunciato:

-il 2 luglio i Pinguini Tattici Nucleari

-il 3 luglio gli Ex-Otago con Viito

-il 6 luglio The André, Immanuel Casto, Romina Falconi e i Dj’s from Mars

-l’8 luglio Yann Tiersen

-il 10 luglio gli Zen Circus

-l’11 luglio Ezio Bosso e la Europe Philharmonic Orchestra

-il 13 luglio i Bloody Beetroots

-il 16 luglio Gazzelle

-il 17 luglio Motta e La rappresentante di lista

-il 19 luglio Joan Baez

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

Flowers Festival 2019: i biglietti

I biglietti per l’evento sono disponibili sul sito flowersfestival.it. Non resta che scegliere il concerto che più fa al caso nostro!

Ma come arrivare al Flowers Festival? Il Parco della Certosa di Collegno non è difficile da raggiungere. In quei giorni nel 2018 sono stati potenziati i collegamenti con i mezzi pubblici, principale alternativa promossa dagli organizzatori dell’associazione culturale dell’Hiroshima Mon Amour.

Di seguito un video dell’esibizione dello scorso anno di Gemitaiz:

