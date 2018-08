Lucio!, il concerto in onore di Lucio Dalla: il programma della serata, la scaletta e i cantanti che saliranno sul palco per rendere omaggio al cantautore bolognese.

A sei anni dalla scomparsa del grande Lucio Dalla, il mondo della musica ha deciso di darsi appuntamento al Teatro Romano di Verona per rendere omaggio al cantautore. Una serata interamente dedicata al cantautore bolognese che tornerà in qualche modo a rivivere nelle orecchie e nei cuori delle persone che non lo hanno mai dimenticato.

Lucio! Il programma della serata

Il concerto-evento in onore di Lucio Dalla, trasmesso venerdì 31 agosto, si svolgerà nella fantastica cornice del Teatro Romano di Verona e sarà trasmesso su Canale 5. A fare gli onori di casa sarà la strana coppia formata da Michelle Hunziker, una delle regine della televisione italiana, e Ron, amico di vecchia data di Lucio Dalla che ha portato le parole e la musica del maestro anche sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo del 2018, dove ha partecipato con un brano inedito proprio di Lucio Dalla, Almeno pensami.

Su maxi schermo montato sul palco saranno trasmessi alcuni video e alcune fotografie inedite di Lucio Dalla, una carrellata di emozioni che ripercorrerà tutta la vita e la carriera del bolognese.

Lucio! I cantanti che saliranno sul palco del Teatro Romano di Verona

A celebrare la memoria e il successo di Lucio Dalla saranno gli artisti di punta nel panorama musicale italiano, un mix tra le voci nuove e i veterani della musica nostrana. Si susseguiranno sul palco artisti del calibro di Massimo Ranieri, Federico Zampaglione, Ornella Vanoni, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Noemi, Paola Turci, Serena Autieri, Annalisa e Giusy Ferreri. Una selezione di grandi stelle rivivere le emozioni della canzoni di Lucio Dalla.

La scaletta di Lucio!

La scaletta di Lucio! regala ai fan tutto il meglio della musica di Lucio Dalla. Non mancheranno i grandi successi come Piazza Grande, L’anno che verrà e l’emozionante Caruso. Ci sarà spazio anche per il divertimento sulle note di Attenti al lupo e ci sarà spazio anche per la commozione quando nel cielo di Verona risuoneranno le note di 4 marzo 1943, la canzone autobiografica di Lucio Dalla.

Di seguito il video di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla:

Fonte foto: https://www.facebook.com/Ron.ufficiale/