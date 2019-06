Il programma, gli orari, le date e la line up del Rugby Sound 2019 di Legnano: ecco tutti gli artisti che saliranno sul palco.

Il Rugby Sound Festival torna a far risuonare la grande musica in quel di Legnano. Dal 28 giugno al 7 luglio 2019 si alterneranno sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, per celebrare la ventesima edizione di un evento divenuto tradizionale.

“Tagliare il nastro del ventennale è un traguardo incredibile“, ha dichiarato Roberto Amboldi, direttore artistico del Rugby Sound. Dalle sue parole si evince tutto l’orgoglio per un evento che ha saputo mantenere lo spirito originale, promuovendo valori sempre legati all’unione che solo musica e sport sanno regalare.

Ma chi saranno i protagonisti di questa edizione? Scopriamolo insieme.

Rugby Sound 2019: gli artisti e il programma completo

“Questa la si può definire l’edizione più prestigiosa del Rugby Sound Festival“, ha dichiarato Fulvio De Rosa, direttore generale della Shining Production, partner dell’evento.

E in un certo senso si può dire che sia effettivamente così, guardando ai nomi coinvolti in questa edizione. Ecco il calendario completo:

28 giugno – Bloody Beetroots dj set + Nitro + Destroy the Disco

29 giugno – Subsonica

30 giugno – Max Gazzè

1° luglio – Gazzelle + Coma_Cose

2 luglio – Omar Pedrini + Alex Uhlmann (evento gratuito)

3 luglio – J-Ax + Articolo 31 + Mr. Rain

4 luglio – Folkstone + I Luf (evento gratuito)

5 luglio – Zarro Night with Il Pagante (evento gratuito)

6 luglio – Salmo + Linea 77

7 luglio – Skunk Anansie + Allusinlove

I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Come arrivare al Rugby Sound

Non sai come raggiungere l’Isola del Castello di Legnano. Non preoccuparti: non c’è nulla di più semplice. Per arrivare alla location dell’evento con i mezzi pubblici si può usufruire della linea ferroviaria gestita da Trenord (linea S5), con capolinea a Varese e Treviglio.

In auto provenendo da Milano bisogna prendere l’uscita Legnano sull’A8., Da Torino l’uscita Arluno sull’A4. L’area parcheggio è situata in viale Toselli. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito rugbysound.it.

Di seguito il video di AK77, brano dei Linea 77 con Salmo:

