Milano Music Week 2019: il programma e gli artisti della settimana della musica nel capoluogo lombardo.

Inizia a prendere forma la Milano Music Week 2019. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, compresa quella del 2018, si sta lavorando a grande velocità per una nuova grande settimana di musica, con protagonisti di primo livello.

Andiamo a scoprire insieme i primi nomi confermati per questa edizione della Music Week.

Milano Music Week 2019: programma e artisti

I primi due nomi annunciati per il 2019 sono due nomi da brividi: Piero Pelù e Levante. Il leader dei Litfiba è atteso per un incontro nell’ambito della Milano Music Week Incontra, e si esibirà all’Alcatraz di Milano il 19 novembre per il nuovo tour Benvenuto al mondo.

Levante sarà invece protagonista il 23 novembre in un atteso concerto al Forum di Assago per promuovere il suo nuovo album Magmamemoria.

Ricordiamo che la rassegna, come ogni anno, sarà formata non solo da concerti e dj set, ma anche da showcase, semplici incontri, workshop, mostre e tanti altri eventi.

Milano Music Week: le date

La nuova edizione della MMW si svolgerà dal 18 novembre al 24. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Miliano in collaborazione con la Siae, la Fimi, Assomusica e Nuovoimaie.

“Il modello vincente resta lo stesso delle precedenti edizioni, ma l’impetuosa crescita dell’iniziativa registrata nei due anni precedenti richiede un salto di qualità dal punto di vista della governance del progetto“, ha spiegato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Per il momento non si conoscono altri dettagli, ma nel giro di qualche settimana dovrebbe essere comunicato l’intero calendario degli appuntamenti che daranno corpo alla settimana più attesa dagli amanti della musica in Italia.

In attesa di saperne di più, ci riascoltiamo ancora una volta una delle canzoni di quest’estate, Lo stretto necessario, interessante duetto di Levante e Carmen Consoli:

