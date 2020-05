La Domenica Ventura – diventata in corso d’opera La Settimana Ventura – sarebbe dovuta durare 35 puntate, ma a causa dell’emergenza CoronaVirus l’ultima puntata è andata in onda domenica 8 marzo con Simona Ventura in collegamento da Milano ed il resto del cast in studio a Roma. Giuseppe Conte, infatti, poche ore prima aveva imposto la quarantena a tutta la Lombardia, salvo poi estenderla a tutta Italia già il giorno dopo.

Ora la quarantena si sta piano piano allentando ed anche il campionato di calcio di Serie A sembrerebbe essere pronto a ripartire già da metà giugno eppure, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano e ripreso anche da TvBlog – La Settimana Ventura non sembrerebbe ritornare.

Secondo quanto appreso da Blogo questo per la Ventura sarebbe uno stop definitivo, dato che non sembrerebbe previsto il ritorno de La Settimana Ventura neanche a settembre.

Tutto sembrerebbe tacere anche sulla nuova ipotetica edizione di The Voice Of Italy, come sul fantomatico show musicale di cui aveva parlato durante la conferenza stampa de Il Collegio. Sembrava alludesse al ritorno di Music Farm, ma ovviamente è tutto bloccato.

Ecco cosa ha dichiarato al settimanale Chi quando è tornata in Rai:

“Io sono tornata in Rai che è la mia casa, dove sono stata per 11 anni. Mi è dispiaciuto moltissimo lasciare Mediaset, mi manca molto Maria De Filippi, il suo team e anche Temptation Island Vip. Però avevo voglia di rientrare e fare una cosa seriale. […] I vertici Rai mi hanno chiesto se mi andava di avere uno spazio per 35 domeniche. Mi hanno subito avvisata ‘guarda che non c’è un soldo’. Io ho accettato la sfida, ho detto di sì e siamo partiti”.

A posteriori ha fatto bene?