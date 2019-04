Il programma dello Sziget Festival 2019: date, line up e tutti gli artisti che parteciperanno a uno degli eventi musicali più importanti del mondo.

Lo Sziget Festival 2019 sta per aprire le proprie porte. L’evento dell’isola della vecchia Buda, che si tiene ogni anno a Budapest, capitale dell’Ungheria, anche stavolta mette a disposizione dei fan una line up da paura!

Oltre 60 palchi, tanta musica, dj set, spettacoli di arte circense, danza, teatro, proiezioni, manifestazioni sportive… Allo Sziget si trova davvero di tutto. Non a caso è diventato nel corso degli anni l’appuntamento clou per il mondo dell’arte, un incontro tra culture e tendenze provenienti da tutto il pianeta.

E se ami la musica, qui ce n’è per tutti i gusti: si va dal pop al metal, dall’hip hop alla world music, dall’elettronica alla classica. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Scopriamo insieme il cartellone musicale di questa edizione.

La line up dello Sziget 2019: gli artisti coinvolti

Quello che si svolgerà dal 7 al 13 agosto 2019 è uno degli eventi più ricchi di artisti di tutta l’estate. Il tabellone è ormai quasi completo: andiamo a vedere giorno per giorno chi saranno i protagonisti del festival dell’amore e della rivoluzione.

Mercoledì 7 agosto:

Ed Sheeran – Kodaline – The Blaze – Razorlight – Jain – Frank Turner and the Sleeping Souls – Of Mice and Men – Fakear – Ocean Alley – Blawan – Fjaak – Luigi Madonna – Regal.

Giovedì 8 agosto:

The 1975 – Richard Ashcroft – Franz Ferdinand – Chvrches – Pale Waves – Tove Stryke – Yungblud – Elderbrook – Sonny Fodera – Welshy Arms – Giovanni Verrina – Margaret Dygas – Raresh – Ryan Elliott – Hippocampe Fou – 47Soul – Algiers – Whispering Sons – Cheap Tobacco.

Venerdì 9 agosto:

Martin Garrix – Tove Lo – Yeasayer – Xavier Rudd – Gang of Youths – Anna of the North – Hucci – Grace Carter – John Digweed – Mark Reeve – Metodi Hristov – Naaz – Idiotape – The Ringo Jets – Esti Kornél – Mongooz and the Magnet-

Sabato 10 agosto:

The National – James Blake – Mura Masa – Son Lux – Richie Hawtin – W&W – Wanda – Roosevelt – Tamino – Craig Bratley – Kink – Marvin and Guy – Red Axes – Younger Than Me – Coma_Cose – I Hate My Village – Mork – Belau – Hearts Hearts.

Domenica 11 agosto:

Post Malone – Years and Years – Jungle – Honne – Parcels – Masego – Iamddb – Protoje and the Indiggnation – Vini Vici – Polo and Pan – Burak Yeter – Anna – Butch – Waff – Sophie Hunger – Lord Esperanza – Lucille Crew – Ivan Dorn – La Ganga Calé.

Lunedì 12 agosto:

Florence + The Machine – Catfish and the Bottlemen – Tom Odell – Big Thief – Maribou State – David August – Yellow Days – Broken Social Scene – Superorganism – Boy Pablo – Coheed and Cambria – Carnage – Black Asteroid – Marco Bailey – Paul Ritch – The Advent – Bosse – L’or du commun – Canrival Youth – Leoniden – Celeste Buckingham.

Martedì 13 agosto:

Foo Fighters – Twenty One Pilots – Johnny Marr – Idles – Alma – Frank Carter and the Rattlesnakes – Jax Jones Live – Sigala – Khruangbin – Black Mountain – Valeras – Avalon Emerson – B.Traits – Courtesy – Objekt – Jungle by Night – Maruja Limon – Pipes and Pints – Rendez-vous – Satellites.

Come arrivare allo Sziget Festival

Ovviamente si può raggiungere la località del Festival con mezzi propri, tramite l’aereo o anche l’automobile (per i più avventurosi). Ma lo Sziget mette a disposizione per i fan italiani anche viaggi organizzati in bus dalla Dongiovanni Viaggi SAS. Una maniera molto economica e anche comoda per raggiungere Budapest.

Si possono utilizzare i bus per godersi tutti i giorni del Festival o anche solo per ascoltare la musica di una sola giornata, grazie ai giornalieri che partono da Milano, Padova e Trieste e arrivano a Budapest, per poi tornare indietro. Insomma, non resta che scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze!

Sziget 2019: i biglietti

I biglietti per poter assistere a uno degli eventi dell’anno sono disponibili sul sito ufficiale szigetfestival.com a partire da 25€ fino ai 329€ dell’intero evento.

A disposizione degli spettatori anche il Citypass di Budapest, che include l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici, un ingresso gratuito in una bathouse o in spiaggia, l’utilizzo gratuito delle navette che collegano con lo Sziget e tanti altri sconti.

