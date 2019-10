Festival di Sanremo 2020: il programma delle serate della kermesse diretta e condotta da Amadeus.

Il 70° Festival di Sanremo si terrà, come è ormai risaputo, dal 4 all’8 febbraio 2020 al Teatro Ariston, e verrà trasmesso in diretta ogni sera su Rai 1 a partire dalle 20.35.

In questi giorni di ottobre si è completato il regolamento ufficiale della manifestazione, che vedrà svolgersi due competizioni: quella dedicata ai Campioni e quella dedicata alle Nuove Proposte.

La vittoria delle rispettive sezioni verrà decretata dai voti della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, del pubblico tramite televoto, dei musicisti e coristi dell’Orchestra. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio il programma delle cinque serate.

Sanremo 2020: il programma delle cinque serate



Amadeus

Al via la gara martedì 4 febbraio 2020. Nel corso della diretta verranno presentate le prime 10 canzoni dei Campioni e le prime 4 delle Nuove Proposte. I Campioni verranno votati dalla Giuria Demoscopica e a fine serata verrà formata una prima classifica. Le Nuove Proposte si sfideranno invece in un testa a testa, e il voto della Giuria Demoscopica permetterà solo a due artisti di arrivare fino alla terza serata, mentre gli sconfitti saranno eliminati.

La seconda serata, quella del 5 febbraio, sarà a specchio rispetto alla prima serata. Altre 10 canzoni dei Campioni, altro voto della Giuria Demoscopica e finalmente una classifica completa. Stessa cosa per le Nuove Proposte, con due nuovi testa a testa e due nuove eliminazioni.

La terza serata, quella del 6 febbraio, è stata denominata Sanremo 70. I Campioni canteranno delle cover di canzoni appertenenti alla storia del Festival. Alla fine della serata verrà stilata una nuova classifica con i voti dei musicisti dell’Orchestra. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, si passerà alle semifinali, con due nuovi testa a testa. Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto decideranno i due finalisti.

Nella quarta serata, prevista per il 7 febbraio, torneranno a cantare tutti e 20 i Campioni, che verranno valutati stavolta dalla Giuria della Sala Stampa. Alla fine della serata verrà mostrata una nuova classifica parziale. Per quanto riguarda le due Nuove Proposte rimaste in gara, ci sarà l’attesa finale, e verrà decretato il vincitore tramite voto misto della Giuria Demoscopica, della Sala Stampa e del televoto.

La finale dell’8 febbraio sarà dedicata solo ai 20 Campioni, che eseguiranno nuovamente le loro canzoni. Dopo aver stilato una nuova classifica a sistema misto, le prime tre in graduatoria accederanno alla finalissima. I voti verranno resettati e si procederà a una nuova valutazione con la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa e il televoto. Verrà quindi finalmente decretata la canzone vincitrice.

