Milano Summer Festival 2019: gli artisti, la line up, il programma e i biglietti per i concerti più importanti dell’estate.

Inizia a maggio il Milano Summer Festival 2019, una serie di concerti di altissimo livello che vedrà coinvolti nel corso dei mesi estivi alcuni degli artisti più importanti del mondo.

Ce n’è per tutti i gusti: dall’evento speciale dei Metallica al reggaeton del Mamacita Festival, senza dimenticare un po’ di indie italiano. Andiamo a scoprire insieme tutte le informazioni sull’edizione 2019 del Milano Summer Festival.

Milano Summer Festival: gli artisti

Si parte davvero con il botto. L’8 maggio torneranno in Italia i Metallica, che si esibiranno proprio all’Ippodromo San Siro Snai per l’unica data nel nostro paese del WorldWired Tour 2019. Una tournée che toccherà diverse città in tutta l’Europa.

A giugno invece, precisamente il 14 giugno, l’Ippodromo San Siro ospiterà il Mamacita Festival, che vedrà alternarsi sul palco J Balvin, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta.

Il 25 giugno toccherà al grande indie mainstream del nostro paese, impersonificato in Calcutta. Il 27, invece, spazio ancora a un altro festival, il Tuborg Open Fest, con protagonisti Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi.

Tra i grandi eventi rock e metal dell’estate italiana, spicca la data del 2 luglio dell’End of the Road Tour 2019 dei KISS. La band di Gene Simmons e Paul Stanley chiude una carriera di oltre 45 anni salutando anche i fan del nostro paese con un concerto speciale.

Il 17 luglio ci sarà infine spazio per Ben Harper e i suoi Innocent Criminals. Ma attenzione perché nelle prossime settimane potrebbero esserci altre novità.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

Milano Summer Festival: come arrivare

Gli eventi dell’estate milanese sono organizzati dal Fabrique, il club fondato nel 2014 da Daniele Orlando. Ma come raggiungere l’Ippodromo in cui si svolgeranno i concerti? Semplicemente prendendo la metro M1, la linea rossa, o la metro M5, la linea lilla, scendendo alla fermata Lotto.

I biglietti per tutti gli eventi del Milano Summer Festival sono disponibili sul circuito TicketOne.

