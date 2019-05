Il programma del Mamacita Festival 2019: orari, line up e tutti gli artisti coinvolti nell’evento di Milano.

Tra gli eventi che apriranno l’estate italiana riscaldando l’atmosfera e portando le sonorità caraibiche nel nostro paese, uno dei più attesi è senza ombra di dubbio il Mamacita Festival.

Mai come quest’anno a Milano sbarcherà il meglio della musica reggaeton internazionale e italiano, con qualche incursione sempre ben voluta nel mondo del rap e della trap. Ecco il programma dell’evento in programma a giugno all’Ippodromo San Siro Snai.

La line up del Mamacita Festival: date e biglietti

La data dell’attesissimo Festival dell’Ippodromo di Milano è il 14 giugno 2019. La line up prevede un grandissimo artista internazionale, J Balvin, e tre nomi di primo piano della musica italiana: Sfera Ebbasta, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini.

Ma le sorprese non finiscono qui. Lo spettacolo, che avrà inizio dalle 16, sarà infatti animato da tantissimi altri ospiti a sorpresa, tra deejay, producer, mc, ballerini e tanto altro ancora. Dal 2011 a oggi il Mamacita è una garanzia di divertimento sfrenato. Non mancare: i biglietti per questo imperdibile evento sono già disponibili sul circuito TicketOne a partire da 34,50 €.

Elettra Lamborghini

Come arrivare al Mamacita Festival

Ma come raggiungere la location scelta per l’evento, ovvero l’Ippodromo San Siro Snai di Milano? Nulla di più semplice. Muovendosi con mezzi propri, provenendo dall’Autostrada A8 bisogna prendere l’uscita casello Milano in direzione Milano Centro e proseguire per San Siro.

Dall’A4 invece, provenendo da Trieste, bisogna prendere l’uscita Viale Certosa, provenendo da Torino bisogna andare verso Linate e uscire a Settimo Milanese. Infine, dall’A1, superata la barriera di Melegnano, sarà necessario prendere ancora l’uscita Settimo Milanese.

Per chi invece si trovasse già a Milano, raggiungere con i mezzi pubblici San Siro è tutto meno che un’impresa. Basta prendere la linea metropolitana M5 e scendere alla fermata San Siro Ippodromo e proseguire a piedi fino a Piazzale dello Sport. In alternativa, si può scegliere anche la metro M1, scendere alla fermata Lotto e caminare per circa 1 chilometro su via Caprilli.

Di seguito il video di Reggaeton di J Balvin, uno dei protagonisti dello show:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/