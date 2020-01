Come ogni anno, anche nel 2020 al Lucca Summer Festival la grande musica sarà assoluta protagonista. Ecco il programma dell’evento!

La tradizione del Lucca Summer Festival prosegue anche nel 2020. La celebre kermesse toscana è ormai uno degli appuntamenti più importanti dell’estate musicale italiana, capace di portare lo scorso anno all’interno della propria line up nomi del calibro di Scorpions ed Elton John.

Anche quest’anno i concerti sono tanti e tutti imperdibili: scopriamo insieme i protagonisti dell’edizione 2020 del Festival.

Il calendario del Lucca Summer Festival 2020: le date e gli artisti

L’appuntamento più atteso è forse quello del 13 giugno, quando a Lucca si esibirà per uno degli ultimi due concerti in Italia della sua carriera, l’ex Beatle Paul McCartney.

Grande appuntamento rock il 4 luglio, con i Lynyrd Skynyrd che arrivano in Italia per il loro tour d’addio. Atteso per il 17 luglio Ben Harper con gli Innocent Criminals. Il giorno dopo toccherà a una delle leggende del folk britannico, Cat Stevens. Il 24 luglio sarà il giorno di Paolo Conte, che porterà a Lucca il suo 50 Years of Azzurro Live Tour. Grandissimo appuntamento anche il 25 luglio, con l’unica data italiana del Courage World Tour dell’immenca Céline Dion.

Lucca Summer Festival 2020: i biglietti

I biglietti per il Festival sono già disponibili sul circuito TicketOne. Di seguito i prezzi nel dettaglio, esclusa la prevendita:

13 giugno – Paul McCartney – da 86 a 220€

4 luglio – Lynyrd Skynyrd – da 60 a 90€

17 luglio – Ben Harper – da 40 a 90€

18 luglio – Cat Stevens

24 luglio – Paolo Conte – da 50 a 120€

25 luglio – Céline Dion – da 60 a 220€

La location del Lucca Summer Festival: come arrivare

I concerti del Lucca Summer Festival si tengono nel cuore della città, all’interno delle mura storiche, in piazza Napoleone. L’organizzazione ha previsto spazi adatti ai disabili, parcheggi per chi arriverà in auto o in bus e molte altre agevolazione per rendere l’evento comodo per chiunque. Sul sito ufficiale della manifestazione si possono trovare tutte le informazioni per raggiungere la location. Insomma, non ci sono scuse per non partecipare!