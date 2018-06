Tutto pronto per l’appuntamento di sabato 16 giugno, Radio Italia Live 2018, una rassegna musicale che porterà in Piazza Duomo a Milano alcuni dei più grandi big italiani.

Oramai ci siamo: Radio Italia Live 2018 – il concerto sta arrivando. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana, un palco in Piazza Duomo che ospiterà i migliori artisti della scena italiana. L’edizione di quest’anno sarà condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage agirà Marco Maccarini e Manola Moslehi sarà fra il pubblico.

Gli artisti al Radio Italia Live 2018: la scaletta

Una serata di grande musica. Sul palco della manifestazione suoneranno i nomi più in voga del momento, accompagnata dall’Orchestra filarmonica italiana, diretta dal grande maestro Bruno Santori. Per quanto riguarda la scaletta, purtroppo non è stata comunicato l’ordine delle esibizioni, ma con dei nomi così, alla fine, cambia ben poco.

Insomma, divertimento assicurato per una schiera di ospiti davvero immensi: si va dal mondo del rap, con Fabri Fibra e Ghali fra i più attesi, ad alcuni dei nomi più importanti di sempre, fra cui Elisa, Biagio Antonacci e il mitico Gianni Morandi, fino ai fenomeni del momento, come i TheGiornalisti o Riki. Presenti anche i Maneskin e Mika, fra i più attesi della serata.

Ecco tutti i big che si esibiranno nella serata di sabato 16:

• Fabri Fibra

• Ghali

• Biagio Antonacci

• Gianni Morandi

• Elisa

• TheGiornalisti

• Giusy Ferreri

• Annalisa

• Caparezza

• J-AX & Fedez

• Mika

• Le Vibrazioni

• Il Volo

• Achille Lauro

• Capo Plaza

• Nitro

• Tedua

• Måneskin

• Riki

• Thomas

Milano, Radio Italia Live 2018: i biglietti e come arrivare al festival

Per quanto riguarda i biglietti, non preoccupatevi: l’evento è completamente gratuito. Tuttavia, per motivi di sicurezza, l’ingresso in Piazza sarà limitato a 20.400 persone, dunque vi conviene arrivare sul posto con qualche ora di anticipo, così da non rischiare.

Per quanto riguarda la location, Piazza Duomo si trova nel pieno centro di Milano, dunque vi sconsigliamo di muovervi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. Per l’occasione, l’Atm ha disposto un servizio straordinario, prolungando sia gli orari di tutti i parcheggi che prevedendo un potenziamento dei mezzi pubblici.