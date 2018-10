Grandi nomi per il Concerto di Natale in Vaticano, da Anastacia ad Alessandra Amoroso: ecco il cast completo.

Si sta delineando il cast del prossimo tradizionale Concerto di Natale in Vaticano. Tra musica natalizia, pop, rock, jazz e classica, si alterneranno sul palco dell’Aula Paolo VI il prossimo 15 dicembre alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Tra gli artisti già confermati spiccano Anastacia, Edoardo Bennato, Elisa e Alessandra Amoroso. Scopriamo insieme il cast completo!

Concerto in Vaticano 2018: tutti i cantanti invitati

Tra i cantanti presenti al prossimo Concerto di Natale in Vaticano sono stati già confermati tre nomi importanti della musica internazionale: José Feliciano, Dee Dee Bridgewater e Anastacia. Al concerto prenderà parte anche uno dei cantanti più apprezzati di quest’anno, Mihail, autore della hit Who You Are.

La scaletta sarà composta però per la gran parte da grandi nomi della musica italiana come Edoardo Bennato, Ermal Meta, Raphael Gualazzi, Elisa e Alessandra Amoroso. Tra i musicisti già confermati i flautisti Andrea Griminelli e Gheorghe Zamfir. Presenti anche i ballerini Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero.

L’Orchestra Universale Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Renato Serio, sarà anche quest’anno accompagnata dal coro statunitense New Direction Tennessee State Gospel Choir. I solisti saranno accomagnati invece dall’Art Voice Academy e dalle voci bianche del Piccolo Coro Le Dolci Note.

Concerto in Vaticano 2018: i biglietti

Sarà quella del 2018 l’edizione numero ventisei del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano, promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede. I proventi saranno destinati alla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e a Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, per sostenere due progetti per campi profughi in Iraq e Uganda.

Il concerto verrà registrato il 15 dicembre nell’Aula Paolo VI dell’Auditorium di Città del Vaticano. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. L’evento andrà in onda su Canale 5 in prima serata il 24 dicembre.

Aula Paolo VI: come arrivare

Scopriamo insieme come arrivare all’Aula Paolo VI, chiamata anche Aula Nervi dal nome del suo progettista. Non è consigliato l’utilizzo dell’automobile, per non incorrere in traffico e problemi di parcheggio tipici della zona vaticana di Roma. Tra i mezzi pubblici è possibile scegliere l’autobus numero 64, che collega la stazione Termini a San Pietro. In alternativa si può prendere la metro A fino alla stazione Ottaviano, per poi camminare per circa venti minuti verso l’Auditorium vaticano, distante poco meno di due chilometri.