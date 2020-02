No al Mondiale per Club

Dopo 16 anni potrebbe tornare la Coppa Intercontinentale. Ne hanno discusso Uefa e Conmebol (l’ente calcistico del Sudamerica), che hanno annunciato la firma di un protocollo d’intesa dopo l’incontro che i dirigenti delle due confederazioni hanno avuto a Nyon.

L’ultima edizione della Coppa Intercontinentale (che prevedeva la sfida secca tra le vincenti di Champions League e Copa Libertadores) risale al 2004, quando il Porto la spuntò ai rigori sui colombiani dell’Once Caldas. Per 7 volte il trofeo è stato vinto da squadre italiane: tre coppe per il Milan (1969, 1989 e 1990) e due a testa per Inter (1964 e 1965) e Juventus (1985 e 1996). L’unione Uefa-Conmebol è una chiara intesa contro la volontà del presidente della Fifa, Gianni Infantino, di creare dall’estate del 2021 un nuovo Mondiale per club a 24 squadre la cui prima edizione si svolgerà in Cina, decisione che il dirigente ha preso nonostante la contrarietà dell’ente europeo e di buona parte della dirigenza sudamericana.

Scambio di arbitri

Ma nella riunione tra i dirigenti europei e sudamericani si è parlato anche di altro. In particolare, l’intesa prevede che ci siano scambi di arbitri fra le due confederazioni e ci saranno quindi fischietti del Sudamerica che dirigeranno alcune partite di Euro 2020 (12 luglio-12 agosto) ed europei che arbitreranno i match di Coppa America. Casi analoghi si ripeteranno in occasione di sfide di Champions League e Coppa Libertadores. La conferma arriva dal numero uno della Uefa, Alexander Ceferin: “L’accordo di oggi è la base di una maggiore collaborazione, che diventerà sempre più stretta in un’ottica di sviluppo del nostro sport nei due continenti”.