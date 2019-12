Billie Eilish, Xanny: il primo video da regista di Billie Eilish per l’ultimo singolo estratto da When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Billie Eilish continua a mostrare tutto il suo talento dalle mille sfaccettature. Dopo aver raggiunto il vertice delle classifiche di tutto il mondo con il suo primo album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, l’artista si è cimentata come regista per il suo ultimo singolo dell’anno Xanny.

Lo aveva già annunciato sui social, e finalmente il 6 dicembre è uscito il primo video girato da Billie. Guardiamolo insieme.

Billie Eilish, Xanny: il video

La giovanissima Eilish si è cimentata come regista per il video di Xanny, l’ultimo estratto dall’album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

La clip vede sempre la cantante come protagonista, vestita di bianco su una panchina bianca su sfondo bianco. Solo il castano dei suoi capelli diventa una macchia di colore in un insieme pallido come la paura.

Nel corso della clip, mentre Billie canta delle mani spengono delle sigarette sul suo volto, lasciandole delle cicatrici insanabili. Ecco il video ufficiale di Xanny:

Billie Eilish donna dell’anno per Billboard

Il 2019 è stato un anno davvero pazzesco per la Eilish. Appena diciassettenne, è riuscita a rivoluzionare il mondo della musica con il suo dark pop dalle tinte fosche ma sorprendentemente orecchiabile, con un linguaggio che parla ai ragazzi della sua età ma non risulta incomprensibile anche ai più grandi.

Non a caso, Billboard ha deciso di premiarla come donna dell’anno nel mondo della musica. Consacrazione di una popstar che ha appena iniziato la propria carriera ma sembra destinata a rimanere per sempre nell’Olimpo della musica mondiale.



