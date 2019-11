Calcutta pubblica la sua prima canzone in spagnolo, Paracetamol: il cantautore indie di Latina ha annunciato la novità sui social.

Dopo aver conquistato l’Italia, Calcutta è pronto a sbarcare anche in Spagna e negli altri paesi di lingua iberica. L’artista simbolo dell’Itpop ha infatti pubblicato il 29 novembre 2019 il suo primo singolo in in lingua spagnola, Paracetamol, nuova versione del brano Paracetamolo, singolo estratto nel maggio 2018 dall’album Evergreen.

Il cantautore ha annunciato questa importante novità per la sua carriera attraverso una storia su Instagram.

Calcutta, Paracetamol: il primo singolo in spagnolo

La scelta del primo singolo in lingua spagnola nella vita artistica di Calcutta è dunque ricaduta su Paracetamolo, uno dei singoli di maggior successo tratto dal suo ultimo album, Evergreen.

E forse non poteva esserci brano migliore per cercare di conquistare anche il pubblico di lingua spagnola. Ascoltiamo insieme questa nuova versione della nota canzone dell’artista di Latina:

Calcutta in tour per l’Europa

Questo brano in lingua spagnola di Edoardo D’Erme arriva nel pieno del suo primo tour internazionale. Il 19 novembre l’artista ha infatti cantato a San Marino per poi iniziare la sua tournée in giro per l’Europa, con ultima data prevista il 9 dicembre proprio in Spagna, a Madrid.

Tornato in Italia probabilmente il cantautore si metterà al lavoro per dare un seguito all’album Evergreen, uscito ormai quasi due anni fa, seguito di grande successo di quel Mainstream che nel 2015 presentò Calcutta al pubblico veramente mainstream in Italia grazie a canzoni divenute delle vere hit simbolo della nuova generazione indie, come Gaetano, Frosinone e Cosa mi manchi a fare.