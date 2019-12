Alanis Morissette, Reasons I Drink: il primo singolo estratto da Such Pretty Forks in the Road, il nuovo album della cantautrice canadese.

Il 2020 sarà un anno di musica per Alanis Morissette. La cantante canadese festeggerà infatti i 25 anni del suo lavoro più famoso, Jagged Little Pill, e lo farà non solo con un lungo tour, ma anche con un nuovo album, Such Pretty Forks in the Road, a distanza di otto anni dall’ultimo lavoro sulla lunga distanza.

All’uscita del disco manca ancora molto, ma la rockstar ha voluto regalare ai suoi fan un primo assaggio di quel che sarà, pubblicando il singolo Reasons I Drink.

Alanis Morissette: Reasons I Drink

S’intitola dunque Reasons I Drink, primo estratto da Such Pretty Forks in the Road, album in uscita il 1° maggio 2020. Un brano che ci ripresenta un’Alanis in grande forma, anche dopo aver dato alla luce lo scorso agosto il suo terzo figlio, Winter Mercy.

Scongiurata a quanto pare una nuova crisi di depressione post partum, la cantautrice ha deciso di rivelare subito ai fan quali saranno i suoi piani per il 2020. Un anno davvero ricco di musica. Ecco Reasons I Drink:

Alanis Morissette: un tour in Nord America

Per festeggiare i 25 anni del suo terzo album, il più famoso della sua carriera, Jagged Little Pill, la cantautrice canadese ha già annunciato una tournée lunga e impegnativa in Nord America, tra il suo Canada e gli Stati Uniti.

Inoltre, l’artista offrirà ai fan un’anteprima speciale all’Apollo Theatre di New York, facendo rivivere il suo album attraverso un musical ispirato proprio al capolavoro della sua carriera. Si tratta di uno spettacolo scritto da Diablo Cody contenente sia le canzoni di Jagged Little Pill che nuovi brani creati dal Glen Ballard e dalla stessa Alanis.



Fonte foto: https://www.facebook.com/alanismorissette/

