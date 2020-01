Nuovo singolo e nuovo album per Lady Gaga: le ultime indiscrezioni sui prossimi progetti della popstar americana.

Nuovi rumor sul futuro discografico di Lady Gaga. A quanto pare, all’uscita del suo nuovo album non manca più molto, e addirittura il suo prossimo singolo potrebbe uscire già a inizio febbraio.

Un’indiscrezione bomba che accende i fari sul futuro di Lady Germanotta, che da diverso tempo ha fatto capire di essere al lavoro su nuova musica, senza però svelare mai alcun indizio concreto. Che il momento dell’annuncio tanto atteso si stia però avvicinando?

Lady Gaga: nuovo singolo a febbraio?

Secondo quanto riportato in America da ContactMusic, la cantante di Shallow sarebbe stata in studio di registrazione lo scorso giugno per registrare il primo singolo del suo nuovo album. Un singolo che dovrebbe già arrivare online il 7 febbraio.

Un informatore ha poi rivelato al quotidiano britannico The Sun: “Gaga ha lavorato duramente in studio nell’ultimo anno ed è davvero entusiasta di ciò che ha fatto. È rimasta fedele a ciò in cui è più capace e il primo singolo è molto pop. Lei sa che non può passare troppo tempo lontano dall’industria, quindi vuole tornare fino a che è ancora amata dal pubblico“.



Lady Gaga

Lady Gaga al lavoro con il fidanzato

All’epoca delle registrazioni, Gaga era tra l’altro nel pieno di una frequentazione con Dan Horton, il suo tecnico del suono. I due avrebbero lavorato a stretto contatto durante il periodo estivo nella tenuta di lady Germanotta a Hollywood Hills, una casa che appartenne anni fa anche al grande Frank Zappa.

Dopo aver passato qualche tempo insieme, però, pare che tra la popstar e Horton sia già finita. Durante l’ultimo Capodanno la cantante è stata infatti ‘pizzicata’ dai paparazzi mentre baciava uno sconosciuto in maniera piuttosto affettuosa…

Di seguito il video ufficiale del più grande successo di Gaga, Bad Romance: