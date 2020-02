Il primo posto di Eleonora, danzatrice con sindrome di Down: sport è integrazione

Posa sorridente con la coppa del primo posto, che passa di mano in mano: il suo contributo per il primo posto, applauditissimo, le vale il cinque delle compagne e le immancabili foto di rito. Attimi di non trascurabile felicità: al Centro Sportivo Caravita di Cercola il campionato regionale ACLI tra le scuole di ballo campane “incorona” il gruppo latino-americano del “Tempio della Danza” di Ischia. E in prima linea c’è Eleonora Buono, 16 anni e un’energia che conquista. Segni particolari? Ha la sindrome di Down. La sua spaccata fa strabiliare gli occhi a papà Giovanni, suo primo fan: “Non diventerà una campionessa, ma per noi è già una grande conquista vederla crescere, sorridere, divertirsi”, spiega insieme a Lula, sua moglie.

Eleonora ha un rapporto speciale con lo sport: a 12 anni esordì nel campionato federale Under 12 di volley con la casacca dell’Asd Ischia Pallavolo. Quella storia ebbe un’eco straordinaria: lo sport come veicolo di integrazione, la tenacia della ragazzina premiata da un tecnico intelligente.

Poi, è però scoccata un’altra scintilla: la danza. Per la quale la piccola Eleonora, che frequenta l’istituto alberghiero “Telese” di Ischia, sembra particolarmente portata. Questione anche di tenacia e applicazione, sottolinea chi la conosce. “Abbiamo scoperto che nostra figlia avesse la sindrome di Down soltanto dopo la nascita. – spiegano i genitori – Ti crolla il mondo addosso, pensi che non puoi farcela. Poi, però, scopri che la strada è in salita, certo, ma può essere comunque meravigliosa. E che in fondo siamo stati fortunati: Eleonora non ha limiti psicomotori gravi. E lo sport, ancora una volta, non può che aiutarla”. Quanto al cromosoma in più sono in pochi a farci caso, anche durante la festa grande per la coppa del primo posto, a Cercola, davanti agli occhi entusiasti dell’istruttrice Ilaria Donati. La danza leggera di Eleonora non si ferma neanche dopo il trionfo.







Fonte