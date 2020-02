I Me contro Te hanno pubblicato il loro primo album, il Fantadisco dei Me contro Te: ecco la presentazione dei due youtuber.

Da YouTube al cinema, e ora anche a tutti gli effetti nel mondo della musica. Sembrano non esserci più limiti per i Me contro Te, il duo di youtuber più famoso d’Italia.

A pochi giorni dall’uscita di un film campione d’incassi, i due ragazzi hanno pubblicato anche un album, Il Fantadisco dei Me contro Te, che contiene otto canzoni dedicate ai propri fan, i milioni di bambini che li adorano. Ecco come Luì e Sofì hanno presentato questo nuovo progetto ai microfoni di Tgcom24.

Il Fantadisco dei Me contro Te

Con otto brani inediti, di cui due presenti anche nel film, sia in versione standard che versione karaoke, Luì e Sofì hanno fatto il loro debutto nel mondo della musica cono lo stile che li ha sempre contraddistinti e resi famosi.

In un’intervista a Tgcom24 hanno spiegato: “Tutte le canzoni raccontano un pezzettino di noi. La vendetta del signor S riassume il film, mentre Insieme afferma un significato importante: che da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano“.

I due giovani artisti hanno poi spiegato che Slime Song parla dello slime, mentre Me contro Te è un brano romantico che racconta la loro storia. In Dolcetto o scherzetto si parla di Halloween, la festa preferita dai loro fan, e infine Credi in te è una canzone ispirazionale per tutti i bambini che li seguono.



Luì e Sofì: dalle cover dei Green Day a Disney Channel

Prima ancora di diventare famosi su YouTube, i due avano già avuto delle piccole esperienze musicali. Sofì aveva cantato nel coro della chiesa, mentre Luì aveva sognato di diventare una rockstar, suonando in una cover band dei Green Day.

Dopo però il loro stile è cambiato, hanno macinato numeri importanti e si sono conquistati un posto in tv su Disney Channel. E da lì è stato un crescendo: libri, film e ora anche un disco.

Insomma, definirli youtuber è quasi restrittivo per ora: “Pensiamo che YouTube sia un tassello di quello che facciamo. Un po’ casa nostra. Poi per il resto ci sentiamo a nostro agio in tutto quello che facciamo. Forse artisti è la definizione più completa“.

E parlando del futuro, i due hanno dichiarato che gli piacerebbe lavorare dietro le quinte, fare gli sceneggiatori aiutando qualcun altro a entrare nel mondo dell spettacolo. Ma intanto… chissà che non possa arrivare preso il momento di un bel tour.

Di seguito il video di Me contro Te:

