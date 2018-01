Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è a Castellana Grotte (Bari) per visitare le caratteristiche cavità di origine carsica antiche cento milioni di anni, in occasione dell’ottantesimo anniversario della loro scoperta, il 23 gennaio del 1938, quando lo spettacolare paesaggio di stalattiti, cristalli e alabastri fu ammirato per la prima volta.

Ad accompagnare il presidente della Repubblica sarà Franco Anelli, figlio dell’omonimo speleologo lodigiano che si calò per primo nelle Grotte. Anelli si è detto “contento per come il Comune di Castellana sta ricordando questo giorno. Peccato che non ci sia più papà ma per il resto

sono felice e contento di questa giornata”.

Grotte di Castellana, ottant’anni fa la scoperta di questo tesoro sotterraneo

“Papà – ha aggiunto – ha cambiato la storia di Castellana. Io ho visto la fotografia di cosa era la grave quel giorno, praticamente in aperta campagna, piante attorno che nascondevano l’accesso e da quel giorno Castellana è cambiata proprio radicalmente, dal giorno alla notte, ma da un giorno brutto di inverno ad una notte bellissima d’estate”.