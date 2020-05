“Che si cerchino soluzioni per far sì che i bimbi abbiano luoghi e spazi dove poter stare in piena sicurezza è giusto e necessario, e queste soluzioni si stanno elaborando. Ma bisogna essere chiari: in questa fase è avventuroso e imprudente riportare i bambini a scuola, venendo meno ad una circolare del ministero che non è frutto di una scelta personale del ministro dell’Istruzione, ma di considerazioni scientifiche basate sull’andamento dell’epidemia. Insomma, non è ancora il caso di consentire la frequenza scolastica di bambini e operatori”.

A sottolinearlo è Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico su Covid-19, dopo la notizia del progetto in Piemonte per riportare in classe i bambini di Borgosesia, Varallo e Quarona, in provincia di Vercelli. Un’iniziativa ideata come una sorta di sostegno alle famiglie costrette a rientrare al lavoro dopo il lockdown, che ha già provocato un’aspra polemica tra il sindaco di Borgosesia e deputato della Lega, Paolo Tiramani, e la ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina.

“Ma in Piemonte non c’è una situazione tranquilla con Covid-19: è assolutamente prematuro – insiste Villani – riportare in classe i bambini. Le indicazioni del Cts tengono conto delle analisi sull’andamento del virus in Italia, e i numeri ci dicono che nelle regioni del Nord la situazione è ancora preoccupante. Siamo finalmente scesi sotto i mille cittadini in terapia intensiva, ma muoversi in autonomia adesso è quantomeno imprudente e inopportuno”. E rischia di trasformarsi in un boomerang.

“Ribadisco: c’è una circolare del ministero e le indicazioni contenute devono essere rispettate”. Nel frattempo “si stanno elaborando le misure per riaprire le scuole in sicurezza, attraverso incontri e valutazioni quotidiane, basate sull’epidemiologia e sul possibile comportamento del coronavirus, che – ricorda il pediatra – è ancora fra noi”.





