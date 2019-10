Mahmood festeggia il traguardo di Barrio, che ha raggiunto il disco d’oro a solo un mese dall’uscita: ecco il suo post su Instagram.

Mahmood è sempre più una superstar della nostra musica. Dopo lo straordinario successo al Festival di Sanremo, la sua ascesa non si è più fermata. Dalla top delle classifiche europee alla vittoria mancata per un pelo all’Eurovision, di soddisfazioni il cantautore milanese se ne è già tolte tantissime.

E a quanto pare il suo successo non è solo legato alla super hit Soldi. Ogni cosa che tocca con la sua voce, infatti, si trasforma in oro. E non è una metafora.

Mahmood: Barrio è disco d’oro

Se l’estate era stata contrassegnata dal successo di Calipso, il brano di Charlie Charles prodotto da Dardust e che vedeva Mahmood protagonista insieme a Fabri Fibra e Sfera Ebbasta, l’autunno si è aperto con Barrio, il nuovo singolo del cantante milanese.

Un brano che vanta la produzione della squadra vincente composta da Charlie e Dardust, e che ha già conquistato il disco d’oro a un mese dall’uscita. Ennesima conferma di come Mahmood al momento sia tutto meno che un fuoco di paglia.

Di seguito il post con l’annuncio dello stesso Alessandro:

Mahmood in tour

Ovviamente l’artista non può però rilassarsi e godersi la fama senza coltivarla ulteriormente. In questi giorni è infatti impegnatissimo con il suo Europa Good Vibes Tour, una serie di concerti per portare la sua musica fuori dai confini dell’Italia. Ecco le prossime date:

3 ottobre al Live Park di Tel Aviv (Israele)

23 ottobre allo Studio Foce di Lugano (Svizzera)

24 ottobre al Mascotte di Zurigo (Svizzera)

26 ottobre all’Under the Bridge di Londra (Regno Unito)

27 ottobre all’Under the Bridge di Londra (Regno Unito)

28 ottobre al Café de la Danse di Parigi (Francia)

29 ottobre al Rockhall di Lussemburgo (Lussemburgo)

31 ottobre al La Madeleine di Bruxelles (Belgio)

1° novembre al Café de la Danse di Parigi (Francia)

3 novembre al Frannz di Berlino (Germania)

5 novembre al Razzmatazz di Barcellona (Spagna)

6 novembre al Teatro Barcelò di Madrid (Spagna)



