Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, è già certificato con il disco d’oro.

Continua a inanellare successi su successi Mahmood con il suo brano Soldi, già vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il 18 febbraio è arrivato per il cantautore milanese anche il primo riconoscimento da parte della FIMI: il suo pezzo è già disco d’oro.

Tanta la gioia per l’artista, che ha voluto condividere il suo stato d’animo con tutti i suoi follower, ringraziandoli addirittura uno ad uno.

Soldi di Mahmood è disco d’oro

Per Mahmood, che nella sua breve carriera ha già accumulato diversi anni di gavetta prima di arrivare al meritato successo, quello di Soldi è in assoluto il primo disco d’oro. Un riconoscimento importante perché denota quanto il pubblico stia apprezzando la sua musica, al di là di tutte le polemiche relative alle giurie del Festival.

Così l’artista ha voluto festeggiare su Instagram: “Mi sono sempre chiesto se la mia musica sarebbe piaciuta a qualcuno, se tutto questo scrivere avrebbe portato mai a qualcosa. A volte per raggiungere un risultato bisogna solo darsi tempo e non lasciarsi mai abbattere“. Di seguito il suo post:

Mahmood, Gioventù bruciata: in arrivo l’album

Il momento d’oro per l’artista sembra dunque non arrestarsi mai. La strada per il platino è adesso iniziata, e tutto fa credere che in poco tempo il suo singolo riuscirà a raggiungerlo.

Nel frattempo, Mahmood si prepara però all’uscita del suo primo Long Playing, Gioventù bruciata, la cui pubblicazione è stata addirittura anticipata dalla casa discografica, probabilmente per cavalcare l’onda post Sanremo. Sarà anche l’intero album all’altezza delle aspettative, ora piuttosto elevate?

Per scoprirlo dovremo attende ancora qualche giorno. Nel frattempo ci ascoltiamo la title track del disco, il brano che ha conquistato la vittoria a Sanremo Giovani 2018. Ecco il video di Gioventù bruciata:

