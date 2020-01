Alessandro Cattelan potrebbe partecipare a Sanremo 2020: ecco il post con l’annuncio del celebre conduttore di X Factor.

Alessandro Cattelan potrebbe far parte del Festival di Sanremo 2020, anche se ancora non si sa con quale ruolo. Lo ha rivelato lo stesso volto noto di Sky con un misterioso post sui social.

Una foto che sembra inequivocabile e che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan, anche se per l’annuncio ufficiale bisognerà aspettare ancora qualche ora.

Alessandro Cattelan a Sanremo 2020?

Il conduttore storico di X Factor ha postato sui suoi account social ufficiali una foto davanti al teatro Ariston, scrivendo nella didascalia: “Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete“.

Poche parole che hanno mandato in visibilio i fan, che hanno commentato con frasi del tipo “Te lo meriti“, “Metto la sveglia“, ma anche battute come “Hanno licenziato Amadeus e finalmente Sanremo avrà un conduttore“. Un’opzione, quest’ultima, più impossibile che improbabile. Ecco il post enigmatico di Ale Cattelan:

Sanremo: ci sarà Alessandro Cattelan

Ancora non sappiamo quale potrà essere il ruolo di Cattelan, che già negli scorsi mesi era stato però accostato al Festival di Sanremo 2020.

Il noto presentatore classe 1980 era stato anche tra i candidati alla conduzione della kermesse, prima dell’annuncio di Amadeus. Difficilmente si limiterà a fare da ospite. A questo punto resta da capire se diventerà una sorta di co-conduttore o se avrà qualche altra sorpresa in serbo per il proprio pubblico. Non resta che sintonizzare le sveglie e rimanere collegati con il suo profilo ufficiale su Instagram per saperne di più.