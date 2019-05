Justin Bieber ed Ed Sheeran insieme per una nuova canzone: ecco l’indizio spuntato sui social.

Dopo una breve pausa, Justin Bieber è pronto a sfornare un nuovo successone musicale. Stavolta, però, non da solo: con lui c’è Ed Sheeran. Una vera notizia bomba che proviene direttamente dal mondo dei social. Nelle ultime ore di aprile, infatti, sugli account della popstar canadese sono comparse delle immagini enigmatiche, ma inequivocabili, con il cantautore dai capelli rossi.

Ecco i post che hanno riacceso le speranze di tutti i fan del cantante di What Do You Mean?.

Justin Bieber ed Ed Sheeran su Instagram

La foto pubblicata da Bieber su tutti i suoi account social lo ritrae in posa su un set fotografico. La stessa posa e lo stesso set vedono protagonista, nella stessa immagine, anche Ed Sheeran. La caption non fornisce grandi dettagli. L’unica cosa che c’è scritta è ‘10‘. Che possa significare che il 10 maggio sia in arrivo un nuovo singolo in collaborazione tra le due popstar mondiali?

L’ipotesi sembrerebbe essere la più plausibile, ma a questo punto è lecito aspettarsi grandi sorprese. Ecco il post in questione:

La collaborazione tra Bieber e Sheeran

Una notizia eccezionale, specialmente per i fan di Justin, che ultimamente avevano sentito parlare del proprio beniamino solo per i problemi di salute che lo hanno afflitto e per i quali aveva annunciato di volersi prendere una pausa.

Justin Bieber

Va ricordato che Bieber è fermo musicalmente dal 2015, quando aveva lanciato l’album Purpose, mentre l’ultima pubblicazione di Sheeran è Divide del 2017. I due hanno inoltre già collaborato in passato, proprio in Purpose, apponendo insieme la firma (con Benny Blanco) sul pezzo Love Yourself.

Di seguito il video di questo grandissimo successo da oltre 1 miliardo di views: