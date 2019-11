J-Ax, Reale: l’ex Articolo 31 ha annunciato con un post su Instagram l’arrivo del suo nuovo album.

J-Ax sta tornando. Il rapper milanese ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album nella serata di Halloween. Si chiama Reale, o meglio ReAle, e arriverà nel 2020. Un disco che l’artista aveva già preannunciato in alcune interviste negli scorsi mesi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo lavoro dell’ex rapper degli Articolo 31.

J-Ax, Reale: il nuovo album

Per annunciare il suo nuovo album, Alessandro Aleotti ha utilizzato il suo profilo Instagram. In particolare ha pubblicato per Halloween una breve clip in maschera, in cui pronuncia poche parole: “È arrivato il momento di togliersi la maschera“.

Quale sarà il contenuto di questo disco non lo sappiamo ancora. Con tutta probabilità conterrà al suo interno anche gli ultimi singoli rilasciati dall’artista poco prima della scorsa estate, Timberland Pro e Ostia Lido. Questo il post con l’annuncio del nuovo album:

J-Ax dopo Fedez

L’ultima fatica in studio di J-Ax da solista è Il bello d’esser brutti, album del 2015 che ha preceduto la sua avventura in coppia con Fedez per l’album Comunisti col Rolex e per il seguente tour concluso, non senza polemiche, con La finale di San Siro.

Nel 2018 l’artista è comunque tornato nei negozi con una raccolta speciale per festeggiare i suoi 25 anni di carriera, celebrati anche attraverso un tour che ha visto anche l’attesissima reunion degli Articolo 31.

Non sappiamo se in questo nuovo disco ci sarà effettivamente anche una nuova collaborazione con Dj Jad, ma qualche sorpresa all’interno la tracklist è più che probabile. Non resta che attendere novità da parte del rapper milanese, che ultimamente è tornato in rotazione radiofonica con l’amico Fabio Rovazzi nel brano Senza pensieri e con Danti in Tu e d’io.