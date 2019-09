I Thegiornalisti non si sciolgono. Lo confermano Marco Musella e Marco Primavera: ecco chi potrebbe essere il nuovo cantante della band.

Con o senza Tommaso Paradiso, i Thegiornalisti andranno avanti. Lo hanno confermato sui social e sulla stampa gli stessi Marco Musella e Marco Primavera, rispettivamente chitarrista e batterista del gruppo. E a quanto pare hanno già pronte nuove canzoni e… un nuovo cantante.

Ecco chi potrebbe esere il nuovo frontman della band indie pop che ha cambiato il volto della musica italiana.

I Thegiornalisti non si sciolgono

“Per me i Thegiornalisti non esistono più“. Aveva detto così Tommaso Paradiso sui social, martedì 17 settembre. Ma evidentemente gli altri membri del gruppo non erano proprio d’accordo.

Il manager di Marco Musella e Marco Primavera, Giuseppe Cavallaro, ha confermato sulle colonne di Repubblica che nulla è finito e che sono previste novità importanti nei prossimi giorni: “Parlo a nome dei ragazzi e vi dico che la band proseguirà la sua avventura. Ci sono degli inediti che usciranno, ci sarà un nuovo frontman, molte belle cose che accadranno ancora“.

Chi sarà il nuovo cantante dei Thegiornalisti?

Secondo quanto riferito da Repubblica, filtrerebbe dall’entourage della band già il nome di un possibile sostituto di Tommaso Paradiso. Stiamo parlando di Leo Pari, amico dell’ex frontman e già collaboratore del gruppo in passato.

Classe 1978, originario di Roma, ha già pubblicato ben sette album nel corso della propria carriera, l’ultimo nel 2018. Dal 2006 al 2010 ha inoltre collaborato con Beppe Grillo, scrivendo i brani utilizzati come chiusura dei suoi spettacoli.

Per ora comunque non ci sono conferme, ma aspettiamo grandi novità nei prossimi giorni, se non anche nelle prossime ore. Perché la storia dei Thegiornalisti si sta scrivendo proprio in questi attimi. Una storia che potrebbe ridefinire gli equilibri del nostro pop.

Di seguito il suo singolo Bacia brucia ama usa:

