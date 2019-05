ROSSI di tutto il mondo unitevi. L’appello non è rivolto ai militanti di sinistra, ma a chi ha i capelli di quel colore. L’appuntamento è all’isola di Favignana che ospiterà il prossimo 8 giugno la prima edizione di “Red Head Sicily”, il festival che mette insieme le persone coi capelli rossi naturali, organizzato dall’omonima associazione, col patrocinio del Comune e della Pro Loco Isole Egadi.

La genetica

Il rutilismo è la caratteristica delle persone con i capelli rossi, biondo ramato o castano ramato. Si tratta di un tratto che in genere è collegato con una pigmentazione più chiara e la presenza di lentiggini. Si tratta di una caratteristica che sembra trasmettersi come carattere recessivo davanti a qualunque altro colore di capelli, anche se questo non accade in molte genealogie. Secondo un recente studio condotto dalle Università di Oxford ed Edimburgo, sono almeno 8 i geni che “accendono” i capelli rossi. La ricerca ha permesso di individuare anche ben 200 mutazioni genetiche all’origine di tutte le gradazioni di colore, dal moro al biondo. Secondo un’altro studio, le persone con i capelli rossi. Fra le caratteristiche delle persone con i capelli rossi, c’è anche quella di sembrare spesso più giovani della loro età. Anche qui questa caratteristica sarebbe collegata a un gene: l’ MC1R.



Pelle chiara e rischi al sole

Va detto che le persone con “la chioma rossa” in genere hanno la pelle molto chiara e per questo motivo devono fare particolare attenzione al sole. L’epidermide è particolarmente delicata e dunque a rischio scottature. Così al mega raduno di Favignana i “red head” dovranno stare particolarmente attenti durante le ore calde della giornata.

“Sarà una giornata di festa con musica, parata con street band, contest fotografici, occasione anche per parlare di pelli chiare e dei potenziali rischi derivati dall’esposizione al sole”, spiega Max Firreri, uno dei promotori dell’evento. E spiega: “Quello organizzato a Favignana è il primo raduno del Sud Italia, sugli esempi di altri Festival che già da anni si organizzano in Francia, Londra, Germania, Olanda, Dublino e in Italia a Milano”. L’isola non è stata scelta a caso come location. La più grande dell’arcipelago delle Egadi è conosciuta nel mondo per le foto che ritraggono Cala Rossa, chiamata così perché si narra che il mare si colorò di rosso sangue durante la prima cruenta battaglia, avvenuta nel 241 a.C., che vide la vittoria dei Romani sui Cartaginesi. “Oggi le acque azzurre e cristalline di quei luoghi rappresentano l’immagine più bella e attraente dell’isola nel mondo. L’ulteriore elemento di assonanza con questa iniziativa è il tonno rosso del Mediterraneo, catturato fino a qualche anno fa durante la mattanza e che quest’anno si tornerà a pescare”, aggiunge Enrico Malato, carezzando la sua barba rossa. Già le adesioni sono centinaia.

Musica, cucina e prevenzione

La parola d’ordine sarà divertirsi tra musica, foto e buona cucina, ma anche pensare alla prevenzione. Si inizia la mattina con l’inaugurazione in piazza Camparia del villaggio “Rossi a primavera”. “L’aspetto medico e di prevenzione è quello che abbiamo voluto inserire in un contesto di festa – dice Filippo Peralta – grazie alla collaborazione della fondazione Melanoma che sull’isola farà arrivare medici e consulenti a disposizione di tutti”. La mattinata si concluderà con la parata dei partecipanti sino in piazza Matrice, per il contest fotografico di gruppo con dieci fotografi del “Gruppo Scatto – I colori della vita”. Il pomeriggio sarà di scena la musica e con i dilettanti allo sbaraglio sul palco. Chi rimarrà sull’isola – in formula week-end – potrà partecipare agli aperitivi al tramonto sulla spiaggia Praia, proprio davanti all’ex stabilimento Florio. “Nel centro, invece, i partecipanti potranno pranzare e cenare – dicono gli organizzatori – a prezzi promozionali nelle strutture convenzionate che esporranno il logo Rhs”. Insomma per il giovane protagonista della novella “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga è il momento del riscatto in Sicilia.





