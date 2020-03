di Sibilla Bertollini

Bergamo non dimenticherà mai la lunga fila dei camion militari carichi di bare che escono dalla città perché al camposanto non c’è più posto. Sono giorni cupi nella città tra le più colpite dall’emergenza sanitaria da coronavirus. Oltre ai malati, ora vengono trasferiti altrove anche i cadaveri per essere cremati. “Bergamo è solo lo specchio di un Paese. Bergamo siamo tutti noi. E allora l’atto più saggio che possiamo fare oggi è quello di specchiarci in questa realtà, in questa città”, dice all’Adnkronos il poliziotto-scrittore Maurizio Lorenzi, in arte MaLo, esprimendo tutto il suo dolore, come cittadino di Bergamo, per il dramma che ha investito la sua città.

