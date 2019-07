Il piccolo Marco tornerà a casa. Notificata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Terza sezione civile, e il verdetto del collegio, presieduto dal giudice Fabio Laurenzi, dichiara che non sussiste lo stato di abbandono per il bambino e che, pertanto, va revocato il suo stato di adottabilità. La sentenza stabilisce che Marco può tornare a vivere con la famiglia affidataria, dove già ritornava nei fine settimana, e quindi lunedì non rientrerà in comunità. Parallelamente sancisce anche che il bambino può riprendere i rapporti, che erano stati interrotti, con la nonna materna.

