Il pettegolezzo

LA PRIMA immagine che ci viene in mente quando sentiamo la parolaè quella di due amiche sedute in un bar che ridacchiano e si sussurrano all’orecchio le ultimissime “voci di corridoio”. Ma ora, un nuovo studio dei ricercatori della University of California di Riverside, il primo ad analizzare scientificamente la propensione delle persone a spettegolare, ha messo in discussione molti dei luoghi comuni che ruotano intorno al gossip, come per esempio l’idea piuttosto diffusa che “il pettegolezzo è donna”. Secondo il team di ricercatori, infatti, le donne non passano più tempo a spettegolare rispetto agli uomini. Il gossip, inoltre, è così tanto diffuso che gli dedichiamo molto più tempo rispetto a quanto pensato finora: stando ai risultati della ricerca, infatti, ci dedichiamo a questo tipo di chiacchiere in media ben 52 minuti al giorno. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science.

Quando pensiamo al pettegolezzo intendiamo molto spesso una cattiveria o malignità nei confronti di qualcuno. Ma quando si analizza il fenomeno del gossip nell’ambito di uno studio scientifico, si intende generalmente il parlare di qualcuno che non è presente e il discorso può assumere toni sia positivi, sia neutri che negativi. “Con questa definizione, sarebbe difficile pensare a una persona che non spettegola mai, perché significherebbe che tutte le volte che parla riferendosi a qualcuno è esclusivamente in sua presenza”, commenta la psicologa Megan Robbins, coautrice della ricerca, aggiungendo scherzosamente “non potrebbe mai parlare di una persona famosa, a meno che questa non partecipi direttamente alla conversazione”.

Lo studio

Per fare luce su chi, come e quando si fa gossip, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati provenienti da altri cinque studi, coinvolgendo un totale di 467 persone (269 donne e 198 uomini) tra i 18 e i 58 anni di età. Ai partecipanti era stato chiesto di indossare un dispositivo portatile chiamato Electronically Activated Recorder, o Ear, che ha registrato circa il 10% dei discorsi tenuti durante un giorno. Concentrandosi sulle conversazioni in cui si parlava di qualcuno che non era presente, i ricercatori sono riusciti a suddividere i pettegolezzi in base a diverse tipologie: per giudizio (positivo, negativo o neutrale), per soggetto (conoscente o vip) e per argomento, come per esempio informazioni generali o sull’aspetto fisico.

L’identikit del pettegolo

Dalle analisi, i ricercatori hanno scoperto che questo comportamento è molto più diffuso di quanto creduto finora: è emerso, infatti, che circa il 14% delle conversazioni registrate sono state pettegolezzi. Ciò significa, precisano i ricercatori, che dedichiamo al gossip poco meno di un’ora (52 minuti) al giorno.

Inoltre, i risultati della ricerca sfatano i molti luoghi comuni del pettegolezzo, come per esempio che è un comportamento maligno, tipicamente femminile e più diffuso tra chi meno istruito. Dai risultati, infatti, è emerso che circa i tre quarti dei pettegolezzi erano caratterizzati da toni neutrali. Mentre quelli negativi, fatti soprattutto dai giovani, erano quasi il doppio dei positivi (rispettivamente 604 e 376). Le donne, inoltre, sono sì più propense degli uomini a fare gossip, ma solamente nella categoria del pettegolezzi neutrali. Infine, le persone meno abbienti e meno istruite non sono più propense a spettegolare rispetto a quelle con un reddito alto e più istruite. Ma di cosa si spettegola? Secondo i ricercatori, si parla soprattutto di un conoscente e non di un personaggio famoso (3.292 casi rispetto ai soli 369). “Il risultato finale?”, si chiedono ironicamente i ricercatori. “Il gossip è onnipresente”.