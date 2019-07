Il patrimonio Unesco si allarga e festeggia il suo quarto compleanno con una guida turistica in lingua. In occasione dell’anniversario, il percorso arabo-normanno tira le somme di una stagione di successo e punta ad aumentare i suoi siti da 9 a 22. Sono già 13 i monumenti che bussano alla porta della World Heritage List, primo fra tutti il Parco della Favara col castello di Maredolce, per il cui recupero la Regione ha già stanziato un milione e mezzo. Ma la festa è doppia. Dopo Torino e Fermo, la commissione Unesco conferisce a Palermo il titolo di “città educativa”, aggiungendo la città come unica del Sud Italia nella lista delle “Learning cities”, progetto Unesco che mira alla promozione dell’apprendimento come capisaldi per lo sviluppo sostenibile della comunità, attraverso una rete internazionale di cooperazione.

Unesco a Palermo: l’itinerario arabo-normanno diventa patrimonio dell’Umanità

“Questo nuovo riconoscimento – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – conferma la bontà del lavoro svolto nella nostra città da quella vasta rete coordinata dal Garante per l’Infanzia e dall’assessorato alla Scuola, che riconosce l’importanza delle diverse forme di apprendimento formale e non informale come collante della nostra comunità”. E tra le iniziative già annunciate dall’amministrazione c’è il centro estivo gratuito “Il Giardino”, realizzato lo scorso anno dall’associazione Beyond Lampedusa, e destinato a bambini ragazzi minori con situazioni di vulnerabilità, che vivono in case famiglia e ai minori stranieri non accompagnati.



Quattro anni di vita e un circuito di monumenti che ha aumentato del 15 per cento all’anno lo sbigliettamento dei singoli siti: in testa la Cappella Palatina con 500mila visitatori l’anno. “La risposta di Palermo in questi anni è stata eccellente ma adesso bisogna pensare ad allargare il sistema dei monumenti per non lasciare nessuno escluso”, dice Aurelio Angelini, presidente della Fondazione Unesco Sicilia.



Palermo, i tesori Unesco belli di notte

Per questo è stata creata una guida cartacea e digitale, accessibile con qr code dai singoli monumenti e che comprende 22 siti dell’arabo normanno a Palermo, Monreale, Cefalù e, la new entry, Cefalà Diana. La guida, che verrà tradotta in tedesco, spagnolo, francese, è disponibile in inglese e in italiano e accanto alle descrizioni dei 9 siti Unesco aggiunge le fortificazioni del Castello a Mare e di Maredolce, la chiesa di Santa Maria Maddalena, La Cuba, la chiesa della Magione, la Cuba Soprana nel giardino di Villa Napoli, la Cubula, la cappella di Santa Maria Incoronata, alle spalle della Cattedrale, San Giovanni dei Lebbrosi, già parte dei circuiti turistici, le chiese medievali Santo Spirito o chiesa dei Vespri e Santa Cristina La Vetere, i Qanat e i bagni di Cefalà Diana.



“Vogliamo offrire ai turisti un patrimonio in termini internazionali di ventidue monumenti e non nove – dice Angelini – l’ampliamento consente di sfoltire la massa di visitatori nei novi siti Unesco e diventa pretesto anche per dire alla politica di fare di più per gli altri siti che per bellezza e storia hanno il diritto di avere il riconoscimento e invece ancora si trovano in condizioni con necessità di intervento”. Tra i siti più urgenti ci sono La Cuba, con l’area circostante dove si trovano gli hangar dell’esercito, la Magione e la chiesa di Santa Maria della Maddalena all’interno della caserma Bonsignore, che apriremo per permetterne la visita tutti i giorni.



Palermo, l’itinerario Unesco diventa pop per un calendario

E mentre la guida turistica fresca di stampa verrà distribuita in tutti i visitors center dell’Unesco e nei centri di informazione turistica, intanto la Fondazione Unesco Sicilia prepara un calendario di appuntamenti che coinvolgano i tredici siti in attesa di nomina. Per il “#Settembre Unesco”, dal 13 al 26, visite guidate, eventi e conferenze tra Maredolce e gli altri ventidue siti. Mentre dal 27 al 19 settembre, c’è la Notte Bianca Unesco, che quest’anno sarà aperta anch’essa ai tredici monumenti, fratelli ancora minori, ma si spera non ancora per molto.