Quando Emma Marrone ha vinto Amici: le canzoni interpretate dalla cantante all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Emma Marrone è stata forse la vincitrice di Amici di Maria De Filippi più amata. La cantante salentina conquistò il talent nel 2010, durante la nona edizione, e da lì nulla ha più potuto fermare la sua ascesa.

Andiamo a ripercorrere insieme il suo percorso all’interno della scuola, per ricordare i momenti più importanti di un’avventura che ha cambiato la sua vita e quella di tutti i suoi fan.

Quando Emma Marrone ha vinto Amici?

Emma Marrone ha vinto Amici il 28 marzo 2010, data della finalissima della nona edizione del talent. Ma prima di allora aveva dovuto affrontare un percorso lunghissimo.

Voluta fortemente da Charlie Rapino, musicista, producer e talent scout che nella scuola le ha fatto da insegnante, inizò la sua avventura nel talent interpretando un brano non banale durante la prima puntata, il 17 gennaio 2010: Chasing Pavements di Adele. Nel corso della stessa serata cantò anche Profumo di Gianna Nannini, ma in quel caso la sfida si risolse in un nulla di fatto.

Nella seconda puntata la sua stella iniziò a brillare fortemente. Vinse una prima sfida con Loredana cantando E penso a te di Lucio Battisti; vinse una seconda sfida con Enrico Nigiotti sulle note di Oggi sono io di Alex Britti; vinse per la terza volta, di nuovo contro Loredana, cantando Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli.

Emma Marrone

Nella terza puntata perse la prima sfida, contro Loredana, cantando Minuetto di Mia Martini. Ma nel corso della serata si rifece superando Enrico grazie al suo inedito Meravigliosa.

Le cose iniziarono a farsi serie dalla quarta puntata. Questa si aprì con una sconfitta per lei ancora contro Loredana, stavolta sulle note di Sei bellissima di Loredana Bertè. Anche la sua seconda sfida, contro Matteo sulle note di The Show Must Go On dei Queen, si risolse con una sconfitta. Finì invece senza vincitori la sfida in coppia con Pierdavide Carone contro Matteo e Loredana sulle note di Vivo per lei.

Grandi difficoltà anche nella quinta, dove rimediò una sconfitta insieme a Pierdavide Carone contro Loredana e Matteo cantando Guarda che luna di Fred Buscaglione. Una nuova sconfitta arrivò nel face to face con Loredana sulle note di Rain on Your Parade di Duffy. Terminò invece in parità la loro sfida sulle note di Una ragione in più di Ornella Vanoni.

Solo sconfitte nella sesta puntata, dove interpretò Vorrei incontrarti fra cent’anni, Ogni volta, Solo per te dei Negramaro e Meravigliosa.

Andò meglio nella settima puntata, dove vinse due sfide interpretando Questione di feeling insieme a Pierdavide e A modo mio. Lasciò la vittora a Loredana solo sulle note di Arthur’s Theme.

Emma Marrone

Nell’ottava puntata iniziò bene, vincendo contro Loredana cantando La donna cannone. Ma il resto della puntata fu molto difficile. Perse cantando il suo inedito Calore e Pensiero stupendo di Patty Pravo.

Nella nona posta riuscì a vincere la sfida uno contro uno con Loredana, con il 53% delle preferenze, cantando le seguenti canzoni: Albachiara, Quando nasce un amore (con Anna Oxa), Calore e Spaccacuore.

Le fasi finali di Amici 9

Arrivammo così alle semifinali. Nonostante le difficoltà riscontrate per quasi tutto il percorso, qui la cantante salentina iniziò a cambiare del tutto passo. Cantò cinque canzoni: Nothing Compares to You di Sinead O’Connor, Tu si ‘na cosa grande, Calore, I migliori anni della nostra vita e Sittin’ on the Dock of the Bay con Craig David. Vinse solo con il classico di Modugno, ma arrivò prima nella classifica per l’accesso alla finale.

Nell’atto conclusivo dello show, Pierdavide superò Matteo nella prima sfida, ma perse nella seconda sfida contro Loredana. L’ultimo confronto, quello per la vittoria finale, fu dunque tra Emma e la sua ‘acerrima rivale’ Loredana.

Le canzoni cantate durante la finale furono: E se domani, Why di Annie Lennox, Dedicato di Loredana Bertè, Calore, If I Ain’t Got You di Alicia Keys, Meravigliosa e Sei nell’anima di Gianna Nannini. Al termine delle sette interpretazioni, il pubblicò votò e le regalò la vittoria con il 53% delle preferenze. Il resto è storia.

Di seguito il video di Calore, il suo primo singolo, capace di arrivare subito al primo posto in classifica: