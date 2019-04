L’Italia sta vivendo una situazione meteorologica assai perturbata, per effetto di una vasta area depressionaria carica di piogge, temporali, grandine e neve. In queste ore infatti, sono già in atto piogge a tratti sotto forma di rovescio su molte zone del Nord. Colpite soprattutto il ponente ligure, il Piemonte, la bassa Lombardia ed il basso Veneto. Temporali anche forti stanno colpendo le zone interne della Sardegna centro settentrionale. Piovaschi sparsi interessano anche le coste della Toscana, aree interne del centro fra l’Abruzzo e l’Umbria ed alcuni tratti della costa fra il sud della Campania e le zone settentrionali della Calabria. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il peggio sta per arrivare.

