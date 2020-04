NAPOLI – Pronti, (ri)partenza, via. Il Napoli è già virtualmente con il motore acceso, in attesa di ricevere il via libera dal Governo e poi dalla Figc. Non ci sono viaggi di ritorno in Italia da organizzare e nemmeno periodi di quarantena con cui fare i conti, visto che tutti i giocatori sono rimasti nelle loro case in città durante il lungo periodo di emergenza. Insigne e compagni aspettano solo comunicazioni dalla società e non avrebbero dunque difficoltà – almeno dal punto di vista logistico – a presentarsi a Castel Volturno il 4 maggio, per l’eventuale ripresa degli allenamenti. L’accordo tra Rino Gattuso e gli azzurri ha retto fino in fondo, più forte dell’urto della pandemia.



La tentazione di cambiare aria e il lavoro di De Laurentiis

La decisione all’interno dello spogliatoio è stata presa di comune accordo dall’inizio: tutti o nessuno. Non ci sono state crepe nel patto d’onore stretto tra i calciatori del Napoli, che nonostante la preoccupazione per il dilagare del contagio e la lontananza dai loro cari hanno scelto di comune accordo di non muoversi dalla città. È stata dura nei primi giorni della quarantena soprattutto per gli stranieri, visto che l’Italia era diventata purtroppo l’epicentro dell’emergenza per il coronavirus. Qualcuno ha avuto la tentazione di cambiare aria, magari con un volo privato. Per questo è stato fondamentale evitare l’effetto domino, a Castel Volturno, grazie al grande lavoro di supporto con cui pure la dirigenza e lo staff medico sono riusciti a tranquillizzare nei limiti del possibile Insigne e compagni. Ma è stata d’aiuto anche la decisione di Aurelio De Laurentiis di non rimandare mai la ripresa degli allenamenti a lunga scadenza, con la ripresa slittata nella prima fase di volta in volta, solo per qualche giorno. Uno stratagemma per tenere tutti sulla corda, che ha funzionato. Il gruppo è rimasto infatti unito e non ci sono state iniziative personali. Nè tantomeno defezioni.

Il buon esempio di Gatuso

Specialmente in Africa e in Sud America la situazione sanitaria si è aggravata in maniera minore e dunque la tentazione di rifugiarsi in patria è stata forte per l’algerino Ghoulam, il senegalese Koulibaly, il messicano Lozano, il brasiliano Allan e il colombiano Ospina. Il portiere aveva anche confessato di averci fatto un pensiero serio, frustrato però dalla difficoltà di trovare un volo per tornare a casa. Per gli europei la situazione è invece stata diversa, visto che il contagio si è diffuso rapidamente dovunque e aveva meno senso scappare. Ma la lontananza dalle rispettive famiglie ha rappresentato comunque una grossa preoccupazione in più. A dare il buon esempio in questo caso è stato Gattuso, che è rimasto nella sua abitazione di Posillipo pur avendo i suoi affetti proprio in Lombardia, a Gallarate. Il patto è partito dall’allenatore ed è stato recepito da tutti i giocatori, che si stanno facendo coraggio a vicenda attraverso la “chat” di squadra.

Mertens, la corsetta e le scuse

La parola d’ordine è trasmettere serenità, mascherando la paura con i sorrisi. Per questo Milik si è travestito da cuoco, sfornando torte con la sua compagna Jessica e raccogliendo così la sfida del suo connazionale Zielinski, alle prese invece con le teglie di pizza margherita. A casa Callejon vanno di moda i balli sudamericani. Passi di danza pure per Fabian e la fidanzata. Insigne tiene alto il morale dei figli maschi, allenandosi con loro. Il napoletanissimo Mertens alla fuga non ha mai pensato e s’è anzi scusato pubblicamente per una corsetta che si era concesso a metà marzo sul lungomare di Posillipo. “Ho fatto un errore, non bisogna assolutamente uscire”. Il patto ha retto, insomma. Ed è meglio così per tutti. Allontanarsi in questo momento da Napoli sarebbe stato un inutile azzardo. E ora il motore azzurro potrà ripartire più facilmente.







