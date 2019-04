GLI OPPOSTI si attraggono, dice un vecchio adagio popolare. Chi si somiglia si piglia, fa un altro. Oggi la scienza sembra far pendere l’ago della bilancia decisamente verso la seconda affermazione: stando ai risultati di una ricerca condotta da una équipe di ricercatori del Roslin Institute, all’università di Edinburgo, e da poco pubblicata sulla rivista Heredity, infatti, saremmo (del tutto inconsciamente) attratti da persone che hanno un rischio di soffrire di alcune malattie – per esempio ipertensione e disturbi cardiaci – e dunque con un’aspettativa di vita simili a noi. Una scoperta, dicono gli autori, che potrebbe spiegare il motivo per cui molte coppie durature tendono, nel lungo termine, a soffrire di disturbi simili e a morire più o meno alla stessa età.

Finché morte non ci separi

Per studiare il fenomeno, i ricercatori si sono serviti dello Uk Biobank, un enorme database ad accesso libero che raccoglie le informazioni genetiche, fisiche e sullo stato di salute di circa mezzo milione di persone, raccolte nel Regno Unito nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010. In questo modo, incrociando i dati delle persone sentimentalmente legate tra loro, gli scienziati hanno osservato una somiglianza statisticamente significativa dei tratti fisici e comportamentali geneticamente collegati all’insorgenza di diverse malattie e alla longevità. Dove per “statisticamente significativa” si intende superiore a quella che si sarebbe osservata se la selezione del partner avvenisse in maniera del tutto casuale. “Il nostro studio – spiega Albert Tenesa, uno degli autori del lavoro, ricercatore alla Mrc Human Genetics Unit, dipartimento dell’ateneo scozzese – suggerisce che gli esseri umani tendono a selezionare il proprio partner in base a tratti comportamentali o fisici geneticamente correlati alla malattia e alla longevità”. Va precisato, però, che al momento gli autori del lavoro non hanno ancora individuato con precisione quali siano le caratteristiche che più di altre guidano la selezione del partner: “Comprendere quali siano esattamente questi tratti richiederà nuovi studi, più approfonditi, che seguano centinaia di migliaia di coppie dal momento in cui si incontrano fino alla terza età o al momento in cui sviluppano una malattia”.

Correlazione o causalità?

Va da sé che, nonostante la correlazione, i dubbi possano essere molti. Una prima (banale) obiezione sta nel fatto che i componenti di una coppia tendono, con il tempo, ad avere uno stile di vita sempre più simile, specie in termini di alimentazione, attività fisica e abitudini più o meno salutari: infatti, al momento, è questa l’ipotesi più accreditata per spiegare il fatto come le persone impegnate in una relazione a lungo termine tendano a soffrire di disturbi simili e abbiano un’aspettativa di vita più o meno analoga. Una questione su cui naturalmente hanno ragionato anche gli autori del lavoro: “È risaputo da tempo – spiega ancora Tenesa – che la longevità dei partner in coppia sia abbastanza simile. L’ipotesi principale per spiegare questo fenomeno, secondo la quale i partner, vivendo a lungo insieme, tendono a condividere gli stessi fattori di rischio, non comporta necessariamente che all’inizio della relazione fossero simili: magari uno dei due era più sportivo dell’altro, o mangiava peggio dell’altro, e con il passare del tempo ha ‘contagiato’ il proprio partner rendendo più simili le rispettive aspettative di vita”.

Guardare i suoceri

Per capire quale fosse il peso relativo di questi due fattori (affinità genetica “in partenza” o fattori ambientali, cioè condivisione dello stile di vita nel corso del tempo) nel determinare la somiglianza tra le aspettative di vita dei partner, gli scienziati hanno allora cercato altre correlazioni, più nascoste: “Abbiamo pensato – spiega ancora Tenesa – di comparare le aspettative di vita dei consuoceri e delle consuocere. Ed effettivamente è emersa ancora una correlazione, che corrobora la nostra ipotesi di partenza e ridimensiona, in qualche modo, i fattori ambientali: i consuoceri, a differenza dei partner, non condividono la stessa casa, né mangiano lo stesso pranzo e la stessa cena per anni, eppure hanno un’aspettativa di vita simile. Il che suggerisce che le affinità tra i partner sono in qualche modo legate alla genetica, e quindi che effettivamente l’aspettativa di vita è un fattore in base al quale tendiamo a priori a scegliere il nostro compagno”. Insomma: suocero che somiglia, si piglia.

